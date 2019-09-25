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30+60分钟底背离共振

(2019-09-25 12:09:34)
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【飞刀论市】

早盘市场低开，这个与隔夜外盘的调整行程呼应。但我们认为实际上并非如此。隔夜美股的下跌原因，我们在早盘直播间里面讲的很清楚，其实是不会传导至国内市场。尤其从A50的运行来看，也仅仅是微跌。因此，早盘市场的再次回调，我们认为最大的因素还是临近假期带来的观望情绪。

但从技术上说，我们昨天给大家做了明确的解读——市场已经开始出现底背离信号，昨天是30分钟级别，今天60分钟也开始出现底背离的迹象。这对于节前市场会是一个比较强的支撑。

同时随着时间逼近国庆窗口，维稳的需求也会再次重燃。尤其即便是短期做出离场的资金，也并非是看空，而更多源于观望情绪。

因此我们早早的就在提示大家，节前市场做好个股的选择和把握就好，在指数失真的背景下，反而不需要对行情又过多的担忧

【热点聚焦】

热点方面，两大题材的走向符合我们近期给大家提示的内容。

科技股开始展开高位调整，兆易创新早盘几乎逼近跌停，高位科技股的调整启动。

另一方面早盘券商板块异动拉升，锦龙股份一度拉升逼近9%，带动整体券商股形成探底回升。接下来在节前大家要注意券商板块动态，一旦时常出现盘中急跌，我们认为都是券商股做超短线的机会。而且很可能会有很强的超额收益。

但券商品种众多，哪几家应该作为现阶段布局的核心，这个我们留在直播间给大家啊做解答，大家可以关注我的直播（详情点击链接）

【收盘总结】

总的来说，市场走势都在把握中，没什么超预期成分。本轮跟着我们做科技+消费主线的学员，应该能够非常非常非常开心的过国庆节了。不过大家不要懈怠。节前这一波调整，其实是我们非常看重的机会。

很多时候大家说金九银十，这个在熊市周期不显。但在牛市中，主力机构不会错过这个机会。

接下来市场会有更多的题材爆款出现。大家要跟上我们的脚步了。

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