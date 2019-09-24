【飞刀论市】





其实如果是技术调整，运行到今天，基本上告一段落。沪指来看，30分钟级别已经开始出现底背离信号。继续下行，市场会开始呈现出技术面的抵抗情绪。





同时从大庆的整体氛围来看，也不支持市场进一步下行。





但另外一方面来说，盘面确实是比较弱。这个弱的原因，主要集中在量能。长假的不确定因素，导致了大量资金的观望，甚至是离场观望——这也是为什么过去十年国庆后，除了去年因为超预期利空导致了大幅下行之外，其余九年均为上涨。





因为观望资金在节后选择重返市场。





但就像我们中午说的，作为一个价值投资者，如果因为长假而卖出，说明当初就不应该买。长假本身并不应该作为卖出的一个标准。所以还是那句话——干好自己的事儿，挑好自己的股票，不要过于担心节前失真的指数环境。





【热点聚焦】





热点方面科技+消费继续引爆市场。大科技方面，趋势股成为资金集中扎堆的方向。这里面中国长城成交额两市第一，中兴通讯第二，资金的趋向明显。长城是我们这个月电话会议重点和学员讲的品种。也是此前提示的PCB三杰+华为概念的韦尔股份不宜追高之后新添加的关注点。目前看还是很好的踩准了市场节奏。





但是还是要提示大家，这一波科技股的加速放量，有阶段性赶顶的味道。接下来还是要做好两手准备，一旦出现明确的分化信号，要做好获利了结的操作。大科技的机会没有完全结束，但要等待一波分化调整之后，才会有真金显现出来。





消费方面同样是高位趋势股继续创造奇迹，我们同样在本月电话会议中重点讲的消费核心品种——酒鬼酒，从9月5日晚上讲完了次日开始启动，到今天累计涨幅50%。很好的把握了这一波上涨加速行情。恭喜所有的学员吃肉。白酒里面我们讲的不止这一家，酒鬼我们会继续跟踪，学员注意网站的最新策略，把握好利润兑现的点。其他提示的标的大家也要把握好机会。





【收盘总结】





虽然科技+消费的大旗不倒，但行情运行到今天。继续追高意义不大。我们也判断消费股在经历了加速拉升之后，很可能会进入一个横盘震荡周期。这个位置大家还是要特别留意。





一旦两大主线进入修整，那么大家必须寻找下一个炒作方向。在国庆节前，维稳的大背景下，考虑到目前的多个选股条件，我们认为这个新的爆发点很可能会是券商。





第一，券商的体量足够带动指数上行，在70年大庆的背景下，本周已经是先抑，如果后续想要后扬，那么必须要有一个带动指数的板块。





第二，这个带动指数的板块体量要够大，但个股要足够明确，不能够像消费、基建那种过于庞杂，太容易使得力量分散。





第三，同时这个板块又最好能够得到市场的认同，起到思量拨千斤的作用。那么在当前牛市的背景下，券商相比于其他权重就存在巨大的优势了。





因此，我们认为接下来一旦消费+科技开始进入震荡调整，那么大家要密切留意券商，尤其券商股的特性是三个月不开张，一开张就爆出三个月的涨幅。所以这一波如果券商板块启动，会非常强势。大家要密切留意。



