距离国庆假期，只剩下5个交易日了，这周有4天，下周有1天。A股昨天节日效应明显，毕竟都知道，有人会卖出股票来回避长假的不确定性，从而很容易出现投资者预期的自我实现。





不过，作为一个价值投资者，如果因为长假而卖出，说明当初就不应该买。长假可不是卖出的一个标准。所以我们还是那句话，看好股票，淡化指数。





看好股票这半句，在前面的策略中，几乎帮助我们把握到了本轮拉升以来最大的机会——我们反复提示的科技+消费两大主线。科技股PCB三杰的连续冲高，消费电子华为产业链的逼空行情不用说。





消费领域白酒股我们作为核心标的反复给学员做提示。最后一波拉升启动前，正好赶上中秋节茅台的所谓价崩大乌龙，我们第一时间在永源财经（HLC5678YC）做了连续两天的明确解析——白就这个位置就是金坑。也算是很好的把握了本轮行情机会。





但接下来我们认为当科技+消费随时可能开始进入高位分化和震荡之后，大家这个位置必须要关注一个新的题材。





而我们认为这个题材很可能会是券商。





第一，券商的体量足够带动指数上行，在70年大庆的背景下，本周已经是先抑，如果后续想要后扬，那么必须要有一个带动指数的板块。





第二，这个带动指数的板块体量要够大，但个股要足够明确，不能够像消费、基建那种过于庞杂，太容易使得力量分散。





第三，同时这个板块又最好能够得到市场的认同，起到思量拨千斤的作用。那么在当前牛市的背景下，券商相比于其他权重就存在巨大的优势了。





因此，我们认为接下来一旦消费+科技开始进入震荡调整，那么大家要密切留意券商，尤其券商股的特性是三个月不开张，一开张就爆出三个月的涨幅。所以这一波如果券商板块启动，会非常强势。大家要密切留意。





券商板块核心标的怎么选择，大家关注永源财经（HLC5678YC）



