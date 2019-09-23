【飞刀论市】





周一市场下行，沪指失守3000点。





消息面没有更多的利空出现，我们认为还是在对上周的技术面信号作回应，MACD的死叉这个是我们上周就在和大家提示的，技术面压力导致的调整没什么太多分析的价值。





至于其他的下跌原因的分析，我们认为都是本末倒置，大家这个位置不需要有太多的指数方面的考量。其实周一下跌最大的价值，不过是宣告市场在节前正式进入震荡窗口。





而即便是震荡调整，在维稳预期的大环境下，其实也并不让人有太多的担忧。





如果上半周持续形成弱调整走势，那么临近假期大家要注意盘面可能会产生翘尾行情。尤其在这个位置的券商股，如果继续下行走出急跌，那么会形成一个短期强反弹的机会。但总的来说，这些都是节前的小打小闹，不需要过多的投入精力。





【热点聚焦】





真正需要大家投入精力的其实是主线品种的把握。





周一来看，上周强势的白酒走出震荡，于是市场的重心再次回到科技，资金围绕的还是科技股的局部的抱团形为。尤其部分科技趋势股开始形成加速冲高。





但这个位置要提醒大家一句，科技龙头的连续冲高之后，感觉主力在挖一个大坑。尤其今天尾盘集合竞价再一次出现了抢尾盘的惯性操作手法。





这个手法从士兰微9月11号抢尾盘出现，之后的闻泰科技9月12号抢尾盘竞价，再到今天的闻泰再次抢集合以及生益科技的抢尾盘集合。龙头品种开始走妖。这种思维和操作模式，已经开始不像是趋势股所为。趋势股正常的走势巴不得慢慢拿货后拉升，不显山不露水，抢尾盘只有猥锁的庄股才能干出来的事，大家还是注意一下这些变化，





高位个股抢尾盘通常都不是好现象。我们认为随着科技股的拉升，接下来很可能要有一波利好兑现的强震。而真正的王者和科技的二次机会，要等待强震之后才会体现。





【收盘总结】





总的来说，周一行情没有太多惊吓，也没有太多惊喜。但我们需要提示大家一句。在科技股的高光之下，其实大家要注意，今天的消费龙头，其实并没有真正的调整——而仅仅是震荡。





我们在永源财经（HLC5678YC）的周末文章中，给大家做了重点的分析解读。我们认为接下来市场真正的核心，很可能还是要在消费中做体现。而节前的时间窗口我们梳理了消费的八大金刚。有兴趣的朋友还是关注永源财经，查看周末的文章，了解相关的思路。



