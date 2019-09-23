【飞刀论市】





基本上可以看到，典型就是一致性预期过高，导致的资金变脸。





过高的一致性预期主要集中在两方面，其一是两大国际指数提高了A股的纳入因子，外资买买买。另一个是距离国庆的倒计时，红盘保守的维稳需求，内资扛扛扛。





但显然，市场的走势并没有让所有人都开心。





过高的一致性预期，导致了套利资金的跑路。这一点在上周五最后三分钟集合竞价阶段已经显露出来。因此从早盘市场的波动并不需要过度的担忧。尤其针对国庆红来说，我们上周也已经给大家做过解读——临近长假窗口，维稳需求下，其实指数的可参考价值已经在弱化。这个时候只要盯住自己的股票就够了。





【热点聚焦】





早上市场主要是券商、银行为首的大金融在杀跌，短线情绪反而不差。





像中国长城这种绩优科技趋势依然受到追捧，题材方面像无人驾驶的四维图新都比较强势，我们重点给学员提示的白酒三剑客早盘也基本上保持抗跌属性。尤其看指数目前差不多已经稳下来了，市场在国庆假期前，上下的幅度都不会很大。





很多人觉得做投资，最重要的是选股。其实选股固然重要，持股也是一门修行。对于很多投资者而言，持股无非就是拿着不动。但说实话大家扪心自问，有多少朋友的拿着不动，源于套牢。牛市来之不易，炽阳浪回调必须珍惜，这是我们一直讲的。但选对标的之后，能够在这种震荡行情中，坚定持有的又有多少人能做到？





近期我们给学员提示的很多标的，其逻辑并没有走完，我们也在继续提示关注。面对这样的个股，在当下的行情中，我们希望学员能够坚定持有，不要怀疑。本周回调能够布局的品种，我们在永源财经周末文章中做了明确的分析，有兴趣的朋友关注（HLC5678YC）永源财经





【收盘总结】



