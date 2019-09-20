【飞刀论市】





今天收盘有点事儿，导致更新的晚了，不过晚一点回头看今天的消息面，很有意思。





第一件事儿，是美国贸易代表办公室(USTR)公布了3份对华加征关税商品排除清单通知，超过400项商品在免于加征关税之列。据记者梳理，本次关税排除清单共涉及437项商品，排除的商品主要为各类仪器设备零部件、有机合成材料、日用品、化学制品、纺织品、机电设备、化工制品、钢铁制品等。





毫无疑问，此次关税排除清单的刷新，对中国出口企业、美国进口企业和美国消费者来说都属利好。我们之前对于毛衣问题有过一个给大家简单的结论呈现——中美双方，一定要在经济产生阵痛之后才会逐渐做出让步，目前看基本上也就是这个时间点。





接下来不能保证说关税问题彻底解除，但中国70年大庆，美国大选即将开始的情况下，趋于好转是肯定的。外部事件的影响再进一步减轻。





第二件事儿，是外资。早盘讲今天两大国际指数提高A股纳入因子，我们明确给大家解读，外资不傻！不会一而再再而三的尾盘拉升。结果怎么样。一致性预期过于强大最终就会导致翻盘





今日尾盘北上资金大幅异动。北上资金尾盘一度净流入逾300亿，但是截至收盘，北向资金流入148.62亿元。具体看，今日资金流向数据显示：14：51，北上资金净流入超100亿元；14：58北上资金净流入200亿元；14：59，北上资金净流入300亿元；收盘后，全天北上资金净流入收窄至148亿元。值得注意的是，茅台、五粮液、中国平安等股票尾盘都有超级大单。





还是有聪明资金在做短线套利。解读，我觉得意义不大，毕竟短线套利不会影响中期外资继续流入的趋势，A股的估值放置全球主要市场仍然是低估。所以不需要为超短线行为找太多有的没的的解释。





反倒是有一点能肯定，如果收盘前是外资聪明短线客做的超短线套利，那么这个操作不会影响节前市场的大情绪。目前还是一切为了大庆服务。下周行情向下的空间不大。还是存在上行的红盘迎国庆的空间的。





【收盘总结】





总的来说，我们认为市场开始进入节前的窗口，尾盘市场的放量外资套利是一方面，也有观望资金离场带来的卖出。下周行情交投转弱应该是符合A股的一般规律。





当然，人气转弱不意味着指数下行。事实上以券商作为发力点仍然有足够的机会来给沪指做个红盘迎大庆。





但接下来指数的拉升，对于市场来说参与性机会不会太强了。国庆前的最后六个交易日，我们认为市场存量资金将开始加速涌向抱团品种，这会导致主线个股的机会反而更凸显出来。



