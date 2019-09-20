【飞刀论市】





周五消息比较多。一个是两大指数纳入A股，富时罗素直接纳入A股40%，在今天盘后生效，而标普道琼斯则是在下周一盘前生效。所以留给被动配置资金的时间窗口，基本上就是今天。官媒计算了51亿被动配置资金，大概360多亿人民币。算上主动配置的资金，这笔钱要超过千亿。





不过外资不傻，不会每次都在尾盘抢进让内资收割一批。本月大家要注意到北上净买入已经有544亿。基本上都是主动配置资金在提前抢筹。所以指望复制翘尾还是要有平常心。





但有一点是确定的——眼下外资涌入A股是历史趋势，反而大家要明白，9月之后，尤其在本周，扛着市场震荡，逆势上扬的品种。极有可能都是外资的心头肉。目前，外资在A股市值1.8万亿，差不多站稳了第二大机构的位置，跟公募、私募、保险四足鼎立。而且是眼下流入最明显的资金。如果说要与强者威武，大家至少明白现在应该做什么方向的品种了。





另一个消息，是国务院印发《交通强国建设纲要》。这个消息很够劲儿。昨天盘面上金溢科技，天铁股份，凯发电气，新疆交建这些股票的异动，基本上又是“先知先觉”的资金在提前进场了





其实从承认经济下行压力加大之后，市场就在期待基建方面的政策落地。结果恰恰赶在市场高低切换的档口，跨度超过15年的交通强国落地。这个文件的意义太重大，海陆空、新能源、智能交通、铁工基几乎无所不包。尤其在此前市场在对于投资无从下手的预期下。这是有大题材面相的一枚重磅炸弹。









【热点聚焦】





实际上从早盘的盘面来看，交运基建这一块确实成为开盘亮点，但明显资金压制下后劲不足。高铁作为盘中最亮点，可操作性真的不大。反而真正基建交运里面有持续性的都是和科技沾边的。





而早盘交运第一波涨势减缓之后，很快又是消费+大科技的双主线启动趋势品种韦尔股份、歌尔股份等长阳上攻，超跌的银宝山新、惠伦晶体连板，中青宝一度长阳反包。东方中科高位震荡。消费里面今世缘迎驾贡酒继续挑新高，最大龙头恒瑞医药形成突破形态走出新高。





其实主线强势延续的原因很简单，我们也早已经在此前的分析中给大家做过解读——因为这些品种是资金深耕的，尤其是近期不断加仓的外资。而这些大资金不会因为即时的利好改变投资战略





所以，实际上大家要做的事在主线内部进行个股的优中选优，高抛低吸内部轮动的把握，这一点很重要。





【收盘总结】



