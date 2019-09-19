今天，东方家族拯救市场人气，东方通——东方中科——东方材料——东方精工，东方不败的股票都在涨，大家都想涨啊，只差东方通信溢价没什么表现。市场资金似乎也在用脚投票——接下来的世界，要看东方的了。





【飞刀论市】





行情没什么太多解读的意义。市场这个位置不论是走出拒绝死叉，还是高位死叉（低位金叉不买，高位死叉不卖，这是比较基本的入门技术），本质都不会对指数趋势构成直接威胁。但不可否认，如果MACD在这个位置真的形成死叉，那么调整周期会延长。





所以时间窗口上，还是我们此前提示的——在今天到下周二其实是节前相对比较主动的做多时间窗口。如果市场要走拉升，那么也就是这个位置了。





但另外一方面来说，60分钟级别看，其实沪指已经在开始修建新的平台，但是没有量能配合的横盘前途比较惨淡。因此如果这个位置涨不起来，那么大概率还会有重心下探的过程。但如果再下探那么大家要敢于买入。





我们的大观点不变——要珍惜炽阳浪行情中的调整机会。这是非常珍惜的补仓窗口。





【热点聚焦】





题材热点方面，需要自夸一番。





我们在中秋节前，大篇幅解读了所谓茅台价格崩盘的谣言，节后再一次给大家重点解读了白酒的洼地机会。到今天来看，完美的得到了市场的印证。茅台反弹7%。而我们重点给学员做布局的酒鬼酒，本周四天拉升达到23%！非常强势，恭喜所有跟随我们节奏的学员。





其实很早就和大家说了，本轮牛市不要指望普涨，一定要抓住核心品种的机会。





像白酒这种摆在嘴边的机会，如果大家都没有抓到，那真的是必须要自我批评一下了





今天盘面除了白酒之外，大科技仍然是市场炒作的核心。





我们的策略很简单。指数上攻看券商，券商不动，就是消费+科技两条主线





【收盘总结】





总的来说，走势不过不失。昨天我们给大家明确了核心主线已经企稳，今天市场即开始走出拉升。说明资金对于现阶段的主线仍然有极高的认可度。









还是再次提醒大家，珍惜当下，这可能是最后一个获得3000点下方筹码的时间窗口了



