【飞刀论市】





随着美联储降息落地，基本上央行超级周也就没有什么太多的看点了。美联储降息25个基点符合预期，没有黑天鹅飞出来，但同样也没有超预期。整个利率决议上比较重要的是鲍威尔在会上发布了更多的鸽派言论





第一是表示如果后期经济继续承压，会需要更多降息。第二是提到了美联储扩表的时间点，可能比预期要早。





这两个对于市场来说，是定心丸。其实对于某普也是如此。明年是大选年，如果某普想要连任，那么有两点底线一定要守住，一个是经济，一个是股市。所以后期白宫继续向美联储施压是大概率事件。





反观A股而言，最大的靴子落地，目前这个时间点，到下个月中美谈判，将是相对安全的窗口期。尤其对于节前而言。而70年大庆将至，整个市场维持强势是普遍预期，但另一方面随着不断临近假期窗口，市场强拉升的意愿和动力都会减弱。因此从今天到下周二左右，应该是节前最后一个能够主动进攻的窗口。





对于这一波拉升，我们昨天在收评中给大家做了重点的解读，我们认为只看一个版块作为启动信号！就是金融，而金融里面重点是券商。





券商动，那么整个市场会有一波主动拉升，打开空间之后，节前震荡的方向也就无所谓了。如果券商不动，那么节前大概率仍然以核心资产的两条主线作为主要的策略方向。





其实大家看今天早盘的市场动态，基本上也就是如此。





【热点聚焦】





市场早盘应该说走得没什么性格。10点前后券商股一波拉升带动了指数由弱震荡到翻红。但从券商板块的量能配合来看，应该说是很差。因此指数方面在翻红后很快恢复到震荡中。





金融股无法打开局面，那么市场整体就是震荡，资金集中在题材中。





我们反复提示的科技+消费两条主线开始继续发力。





消费方面，白酒昨天强势冲高之后展开震荡，正常行为没什么可说的。资金开始转入休闲食品和旅游酒店。后者受到十一假期的利好刺激，更偏即时性，相比之下休闲食品的持续性可能会更强。注意一点是目前休闲食品龙头也已经进入高位，同样要看低位品种接力的情况。









【收盘总结】





总的来说，早盘市场延续了昨天的行情状态。但这也意味着早盘其实真正的亮点不多，没什么性格



