【飞刀论市】





市场继续横盘震荡。看样子节前市场可能会以先抑后扬作为整体的节奏基调。





消息面上，机构调仓、MLF不及预期，成为了盘面分化的由头。美国、日本、英国、巴西、印尼、挪威、南非等多国央行将在9月19日公布利率决议——央行超级周也进一步加剧了资金分化的情绪。





但总的来说，我们认为行情没有太大的脱离预判的范畴。一周前开始我们在反复提示大家，这个位置是题材切换的过程。如果没有强势品种一呼百应，那么大概率要以调整震荡的强洗盘来结束高位分化。





所以面对当前的行情，其实并没有太多超预期的调整出现。甚至可以说，所谓的震荡调整其实都是伪装，不坚定的资金看到了指数的震荡波动。但是坚定的投资者其实要能够嗅出指数背后的味道——至少我们看到最核心的核心资产溢价逻辑，其实并没有被市场抛弃。





而随着周四各家央行的利率决议讲相继落地，市场一直到下周二之前，会进入最后一个符合维稳预期的拉升窗口。这一点大家要注意了。接下来要看沪指怎么消化3050的窗口，如果能够放量攻克，那么上升空间就真的打开，几乎没机会再获得3000点下方的筹码了。





【热点聚焦】





盘面热点方面，今天市场有两波攻势，第一波是早上酿酒板块，贵州茅台大涨5%，酒鬼酒、迎驾贡酒涨停；第二波是午后的科技股发力，圣邦股份、领益智造冲击涨停，生益科技等头部品种大幅冲高





虽然科技股尾盘有回落，但整体企稳的节奏目前看是没问题了





但除了这两个主线题材之外市场整体表现疲软，观望情绪还是很浓。





这里面一方面还是受到接下来央行超级周的影响，另一方面昨天的大阴线也砸的市场有些放不开手脚。





接下来如果说市场在这个位置想要把握最后一个维稳窗口拉升。那么大家要重点关注一类股的表现了——就是金融权重。这里面的弹性券商>保险>银行，换句话说，接下来，如果市场想要完成强势拉升，那么券商股的力量是不可以缺席的。





【收盘总结】





总的来说，周三的走势不过不失。一方面确认了核心主线的企稳，另一方面也彰显了资金对于主线外题材的观望情绪。因此这个位置选对股是最重要的第一要务，因为大的趋势上反而没有什么值得担忧的问题。





因此，当下的市场，最核心的问题，不是说指数会调整到什么位置，指数还有多少空间，而是要明辨自己手中的股票，是属于什么位置的，资金集中在龙头标的中，怎么追，追什么，这个问题，才是本轮调整中投资者应该考虑的核心。





珍惜当下，这可能是最后一个获得3000点下方筹码的时间窗口了





分享： 喜欢 0 赠金笔

加载中，请稍候......