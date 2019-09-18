【飞刀论市】





周二一个下跌回调，把所谓的利空都炸出来了，MLF不及预期，什么险资离场。结果上证报直接发文打脸，什么撤离？人家只不过是调仓！是调仓不是减仓！保险资金的权益仓位水平保持平稳，未有明显下滑。





只能说当前位置市场确实是分歧比较大，也在积累了一定涨幅之后有了震荡需求。所以央行的MLF变相降息落空，美联储议息会议，机构调仓这些信号都能够被市场解读为短线利空。但回过头来说，险资这个位置的调仓不是正迎合了我们在上周给大家反复强调的观点吗。





这个位置就是高低切换的阶段。昨天收盘，我们的收评中给大家对比了目前高位妖股和趋势股截然不同的走势。眼下其实恰恰是大家同步做好仓位调整的最佳时机。一直说炽阳浪的调整非常珍贵，一定要把握住。





当时说的时候很多朋友很积极，说买什么买什么。结果真的调整来了又慌了。这样不对的。行情到最后其实考验的是大家的意志，而意志本质上是建立在对于市场的理解之上。如果自己没法理解，至少找个靠谱的策略来坚信吧。墙头草是做不好投资的。而对于我们来说，千金难买牛回头说的就是现在！





当然，早盘的反弹并不算强势，指数量能再进一步萎缩，而我们之前也强调过当前的技术调整需求，因此就短线而言，指数大概率保持震荡节奏不变。但大家也要注意到，盘面的风口开始大幅度的向着核心资产龙头进行集中了。





【热点聚焦】





早盘行情，几乎就是白酒狂欢，茅台上涨5%，收复前期高位平台。酒鬼酒涨停，碾压了16年牛市和17年白马牛市的两个高点，创12年塑化剂风波超级黑天鹅之后的股价新高。迎驾贡酒8%，山西汾酒7%，几乎创历史新高。





白酒之外休闲食品医药等消费白马接力上涨。





白酒的逻辑我们在最近几个交易日反复给大家强调，节前茅台的所谓利空我们第一时间做辟谣，昨天我们强调了利空打出的黄金坑机会。这些如果您能看到心里去，这一波强势的上攻行情是能够稳稳地吃到的。





早盘外资流入16个亿，谁在哄抢这些筹码，一目了然。





【收盘总结】





市场再一次出现了年初红阳浪拉升过程中，就非常明显的——涨个股不涨指数。说实话，眼下指数层面仍然并不算强势，但个股仍然会不断有牛票出现。有人认为这是市场畸形，其实不是。大家可以看看备受推崇的美股，美股就是20%的权重贡献80%的涨幅，剩下80%的股票烂在地上，每年还要退市500家，但是，为什么美股指数一直牛市？因为美股三大指数从来都不是纳入全部美股标的的呀！！！





所以为什么我们要强调核心资产牛市，因为未来A股随着机构占比的提高，发展路径也已经是如此！





因此，当下的市场，最核心的问题，不是说指数会调整到什么位置，指数还有多少空间，而是要明辨自己手中的股票，是属于什么位置的，资金集中在龙头标的中，怎么追，追什么，这个问题，才是本轮调整中投资者应该考虑的核心。





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