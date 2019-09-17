周杰伦昨天晚上发了新歌《说好不哭》，单曲付 费已经超过1000万，一度把叩叩音乐搞到崩溃，今天朋友圈刷屏的也是这首。嗯，说好不哭。





没想到是唱给今天的股民听的。





【飞刀论市】





终于迎来了调整K线。这个位置和大家强调了几天，既然是市场高低切换，那么如果没法走出强势的低位品种，最终的结局一定是指数开启震荡模式强洗盘结束纷争。





技术上，我们上周五提示了15分钟~30分钟都出现了沪指顶背离的信号，截止到昨天收盘60分钟DIF收出高点确认了60分钟级别沪指顶背离。

与此同时，创业板60分钟级别走出隔山背离。基本上今天调整也是在呼应技术面的需求。这两个背离信号出来还是比较明显的。毕竟此前市场即便技术面存在压力，也最多是传导至30分钟级别。60分钟走出这么明显的图形，诱发调整，，应该说也不怨。

所以确实是说好了，没什么可哭的。





【热点聚焦】





市场调整了该怎么看还有另外一个思路，我们从热点来看。





看今天的板块，应该说是一盘散沙，只有白酒股继续坚挺。白酒股之所以强势，我们在节前茅台谣言出来的时候就给大家讲过，今天午评也做了分析，市场目前的走势非常印证我们的观点。





但我们之前也早就和大家说过，本轮行情，不要看传统意义上的市值划分的二八分化，也不要看板块的系统机会。最关键的就是四个字——核心资产；六个字——核心资产溢价。





操作就领会八个字的精神——坚守核心资产溢价。





今天看，妖股一片血雨腥风，连板失败就是大面，光力科技从三连板到跌停就一个交易日的功夫。中威电子、三联虹普、宏达新材、美锦能源也都差不多是前后脚天堂到地狱。





与之相比，大科技的趋势股，深南电路、沪电股份、生益科技、华为概念里面韦尔股份。这些趋势股，完全没有一点调整的意思。





所以你说市场到这个位置反弹走完了吗？该怎么看待指数的调整？调整到什么位置？我觉得意义不大，因为主线根本没有变化。





【收盘总结】





所以说过很多次，要珍惜炽阳浪启动后的调整。千金难买牛回头。但是真的牛回头的时候，又会有很多朋友真的坐不住，所是不是反弹结束了。行情见顶了。这其实很搞笑。





短线的调整，再一次宣告了3050的压力，也宣告短期将以强震荡来完成市场洗盘。但这些都不改变我们对于趋势的看法。这一波震荡，无碍趋势股的方向，会成为第二梯队回踩的补仓时机，将造成二梯队之后跟风股的大面积杀伤。因此，当下的市场，最核心的问题，不是说指数会调整到什么位置，而是要明辨自己手中的股票，是属于什么位置的。





这个问题，才是本轮调整中投资者应该考虑的核心。





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