【飞刀论市】





消息面堪称风平浪静。





但本周酝酿的事情并不少，央行方面，假期欧洲央行确定了降息加宽松，随后今天开始美联储9月议息会议召开，周内日本央行也会随后发布利率决议。这些事情对于短期流动性层面都构成影响，尤其目前中国和日本已经是全球唯二年内未作出降息操作的主要国家。接下来如果美联储进一步进行降息操作，国内央行会不会跟进？这是目前市场的看点。





央行在早间进行2000亿元的中期借贷便利（MLF）操作。中标利率3.3%（前次为3.3%）；今日有2650亿元MLF到期，另有800亿元逆回购到期。央妈继续释放流动性，但中标利率并未出现预期中的下调。变相降息的预期落空，这也确实成为了市场早盘回落的原因。





技术上面看，沪指60分钟级别顶背离和创业板30分钟级别的隔山背离都成为非常重要的盘变信号。指数也在这一技术压力下形成调整。截至收盘跌幅均超过1%。

而另一方面触发调整的关键点位还是3050。3050的重要性我们在上半年花了大篇幅讲过，不赘述了。这几乎是贯穿了市场几乎所有近三年来重要时刻的点位。所以指数选择在这个位置调整也是合理正常的。





【热点聚焦】





早盘市场回落中，券商股启动护盘。但收效甚微，目前能看到在第一波反弹触及高位之后分化还是比较严重。这种分化减慢了资金介入新标的的时间周期。





但在市场回落中，随着科技股调整，白酒再一次启动拉升。这符合我们此前强调的科技+消费两条主线。中秋节之前，茅台价格回落的传闻导致白酒出现单日大跌。但据我们了解到，茅台目前仅仅是终端价格微幅调整，并未影响出厂价，甚至因为终端价格回落，导致茅台出货量提升反而极有可能带动业绩上涨。而白酒股在这一逻辑的推动下，一批中报增速较高的二线高弹性品种也已经展开拉升。在茅台标杆不倒的背景下，我们继续看好白酒消费作为大科技之外的市场另一条主线，与科技股走出交替上涨的节奏。





【收盘总结】





总的来说，早盘调整更多的我们认为是在对市场技术面需求进行反馈。我们之前也说过，高位调整最终只有两个结局，如果有能够接力的品种，那么指数继续上行，但是如果找不到，那么大概率会以退为进先调整一段然后再启动拉升。目前看市场很可能要走第二种模式，在当前位置展开震荡。





但幅度不会深，毕竟大庆摆在眼前，尤其在维稳预期下，短期震荡其实是会抬升十一前市场走翘尾行情的预期。因此，还是那句话，短期市场进入了炽阳浪启动后难得的调整窗口。珍惜机会。