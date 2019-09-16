今天的所谓强势股才真的是一顿操作猛如虎，午后炸成二百五。





原油板块受到周末沙特阿美无人机的消息影响，早盘全面高开，两桶油居然走出4%的高开。然后呢，午后粗略的数了数，炸板接近10家，而且都是一触即溃的那种。唯二的两家涨停公司通源石油、贝肯能源也都是盘中炸开过，板上放量的大T字。能不能看见明天的太阳都存疑。





而另一个所谓的强势品种，苹果带动的消费电子也是如此，看上去是盘面上原油之外最强的领涨板块，但是截止到收盘没有一家涨停板出现。这就非常尴尬了。









简单来说，都是不足以改变行业的短期利好。对于原油来说，与其看原油涨价，还不如看看这件事儿本身再一次点燃的市场对于中东局势的关注——大家简单想想，美国在毫无证据的情况下直接指责伊朗释放的是什么信号。加上欧洲央行的降息宽松，我们早盘就明确指出，最大的利好其实是在黄金——午后园城黄金直线拉升涨幅接近8%。





而对于苹果来说，一个错失了5G的无关痛痒的新机型，就算预售再火爆，也不符合资本市场历次炒作消费电子的爆发逻辑——技术革命。因此完全不够看。相比之下，华为概念，以及我们周末在永源财经（HLC5678YC）重点讲的5G产业链的延伸，比如云计算、网络安全等等形成了强势的上涨信号。





其实今天的盘面热点，给了大家非常强的示范——就如同我们之前给大家讲的，不管是权重还是题材，传统行业还是科技创新，目前市场的逻辑就是一条——核心资产溢价，而这个逻辑是得到机构资金高度认可的。而已经进行了相当长时间仓位运作的大资金不会因为突发新闻而产生投资方向的偏转。但缺乏大资金支撑，依靠游资想要拉动石油这种超级权重题材又太难了。所以原油以及依靠原油带动的指数走出高开低走，应该说非常合理。而原油的巨大分流也导致苹果的消费电子得不到足够的资金支持。





所以这其实是在进一步强化我们对于市场逻辑的判断。接下来大家要做的还是要坚定立场。只不过在坚定立场的同时，要做好对于核心资产溢价中题材轮动的把握。





这一波行情的推动核心既然是机构资金，那么行情也就会随着机构资金的不断进场，演化出更多的操作方向。而恰恰在A股市场中，不同的机构所持有的资金来源、资金成本、运作周期都不尽相同。你想要针对资金结构把握行情，就必须把这些都搞懂。





说到底，所谓的投资所谓的行情，拼到最后，拼的还是大家对于市场的理解。







