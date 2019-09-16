【飞刀论市】





早盘我们对周末消息面有了明确的解读。目前看，基本上市场的波动也都在射程范围内。





早间市场因为沙特油田的消息，确实形成了强势开局，指数高开了0.35%，石油板块领跑，两桶油高开4%左右。但依靠原油的上涨中其实存在很大的水分，结果，高开后低走了，指数回落，挤掉了石油高开的水分，进入震荡状态。





盘面上看，随着原油品种的回落，早盘受到资金压制的金融科技股以及华为、苹果产业链品种开始迎来活跃。应该说，市场眼下非常理性。这种理性源于大资金的方向非常确定。





我们之前给大家讲过，目前市场的逻辑就是核心资产溢价，而这个逻辑是得到机构资金高度认可的。大资金不会因为突发新闻而产生投资方向的偏转。而依靠游资想要拉动石油这种超级权重题材又太难了。所以原油以及依靠原油带动的指数走出高开低走，应该说非常合理。接下来市场会继续逐步回归传统题材的机会上。而我们在当下给大家的投资策略。还是要坚定立场。





【热点聚焦】





早盘市场抛开原有的上涨之外，就是苹果的消费电子和华为的5G品种在上涨。苹果的产业链今天有动静，毕竟预售量闯了新高。但是苹果这东西，一个4G网络的属性。再过半年就要落伍。即便是拿来装X，也感觉逼格不够高。





产业链短期炒一下，但是能回到前期高点我觉得悬。现在最重要的是盯住华为。





我们之前给大家讲过消费电子。消费电子的周期和盖房子一样。你在同一层楼里，可以通过硬件——软件的交替进行上涨。但最终会摸到天花板。而一旦进入天花板之后，以现有技术模板的升级就不会带来太高的溢价了。





相对应的，每一轮消费电子的大周期开启，一定是以应用场景的升级为契机，这就相当于又盖了一层楼出来。当年的苹果3带动的触屏时代的降临以及4G网络的出现，就是两次明显的应用场景更新。哪怕是胎死腹中的可穿戴之所以当时炒的非常彪悍，也源于此。





苹果新机型的原罪仍然是没有打开新的科技空间，还是在继续炒4G智能机的冷饭。往大了说，也不过是在炒摩尔定律的冷饭仅此而已。真正能够打开新场景的，是5G，而这里面距离5G这个领域最近的，就是华为





所以我们周末在永源财经（HLC5678YC）提示大家的逻辑一定要用心去看去消化。





【收盘总结】





早盘市场继续震荡，这说明目前市场对于原油股的拉升认同度并不高。





大家在这个位置对于消息面推动的利好要有甄别，也不太因为利好就牵动自身对于市场理解。很多朋友都明白，一轮牛市下来，往往猛追热点并不会带来多高的超额收益。