【鹰眼新闻】美众议院通过了弹劾总统的决议





【飞刀点评】先说个比较水的。这个新闻周末上了很多媒体头条，国内一片欢腾。然鹅，看样子很多人不了解美国政坛。众议院司法委员会表决通过弹劾特朗普决议，最终会成功吗？一句话回答，可能性非常低。美国对总统的弹劾，需要众议院形成压倒性决议，然后启动程序。说白了就是司法调查取证，最终提交参议院和最高法院，最终结果由参议院100名参议员和最高大法官联合投票决定。不要说现在共和党掌控参议院，就连最高大法官都很“特朗普”化，就说民主党人数占优的众议院，在民主党内部，也都就弹劾不弹劾特朗普矛盾重重，很难达成共识。所以，更大的可能是，弹劾还没出众议院，就已经夭折了。人家走走流程，做做政治秀，咱们没必要跟着高潮。要高冷一点。









【鹰眼新闻】欧洲央行降息并重启量化宽松





【飞刀点评】欧洲央行这档子事儿算是周末一个利好，受到降息预期影响，德国股市已经走出七连阳。但这里面两个问题，一个是欧洲早已经是负利率，本轮降息前已经是-0.4%的水平，长期的负利率并没有真正刺激通胀，此次进一步宽松能否起到效果要打个问号。大家其实要注意到《新华社》在消息当天的一条社评，大概意思也是不看好降息对于经济的刺激。这里面其实还是能够哦嗅到对国内货币政策至少是配套政策的一些风向。另一个问题是欧盟目前最大的困境还不是经济（虽然已经很难），最核心的是即将十月底到来的英国脱欧时间点。欧盟：我太难了。。。。









【鹰眼新闻】商务部：中美将购买美国大豆猪肉 实施加征关税排除





【飞刀点评】周末中美的消息比较多。一个是我们要买大豆猪肉，一个是某谱表示可以先签个临时协议。我们是大庆将至，人家是大选将至，双方都在妥协，美国延期了关税，我们就坡下驴。采购农产品对于短期缓解国内压力其实是大好事。目前猪肉72%的进口关税，真的是手动笑哭。。。这个关税基本上就和进口猪肉说byebye了。但是国内的猪肉价格涨势太猛。这个对于通胀的压力很大。接下来要做宽松。那么猪肉这个消费品一篮子里面的大权重一定要稳住。不过更重要的是房地产，如果坚持房住不炒，那么地产溢出的资金必须要找到出路。过去十五年，其实消费品涨价并没有达到不可接受。本质上就是地产在吸纳超发货币。而地产价格是不计入CPI统计的。国内上一次地产阶段性见顶，溢出的热钱直接造就了：豆你玩，蒜泥狠，姜你军以及古董文玩的价格飙涨。这一次要坚定房住不炒，那么必须给溢出的流动性寻找出路。而唯一能够接纳这些资金的只有一个——就是股市！所以我们说一定会有一波大牛市，这里就是大牛市的起点。原因就在于这里。









【鹰眼新闻】沙特油田遭袭击，全球最大油企遭空袭产能骤降一半！





【飞刀点评】这条也是笑出眼泪。最大的油企，沙特阿美遭遇无人机轰炸。人家官员表态的是：周六日产减少一半，周一恢复产能。被总想搞大事情并且跑的比较快的媒体，讲成了减产一半。而且好像是这辈子都不会恢复产能一样。看看吧，今天大概率是高开低走。原油这档子事本身没什么值得期待。这件事儿更大的看点其实是点明了中东局势。沙特指责是伊朗搞事情。这其实让世界再一次看清楚了中东的火药桶仍然是一触即炸。结合着欧洲央行的宽松政策，什么板块受益，还用我多说吗？









【鹰眼新闻】据英国《经济学人》报道称，华为创始人任正非先生在9月10日接受《经济学人》的采访时表示，华为有意向西方公司出售华为的5G技术，目的是制造一个能在5G上与华为竞争的对手。





【飞刀点评】好东西要留在最后！！其实解读了这么多，整个假期最重磅的消息是这一条！！





很多人认为这是华为对美国的妥协。这么想只能说明眼界窄了！应该说华为这个表态，是整个假期消息面最重磅最重磅的利好。也是资本市场一轮新的盛宴的开端。







