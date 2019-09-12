祝大家中秋节快乐！





【飞刀论市】





原本已经是缩量的节前垃圾时间。但临近收盘又有利好传递出来。在早盘某普延期了对华关税之后，我们也在午后投桃报李宣布加大对美国农产品的采购。消息面又有降温的状态。





现在看，确实也是没有脱离打打谈谈的节奏，而随着时间逼近国庆窗口，政策面也在不遗余力的确保70年大庆的稳定。





大的维稳窗口下，沪指不会有太大的问题——上证50的三只乌鸦被今天的一根阳线打死两只。方向上不存在黑天鹅的可能。但我们昨天和大家讲了，以目前的成交水平想要一举攻克3050这个长期的重要压力区间，也还是有难度。





【热点聚焦】





天津普林、康旗股份等连板强势股，以及受到电子烟利空影响的亿纬锂能、博通集成等趋势票，都是大幅补跌。资金在节前的最后几个交易日，对待高位票没有太大的耐心和情绪。





但与之对应，保利地产、中国平安、海通证券等一票前期相对低位的权重开始启动拉升。

顺鑫农业、山西汾酒为代表的低端酒、二线酒几乎一天收复失地

东方中科、沃特股份、中威电子等一批相对低位的华为概念强势封板。





市场在节前的最后一个交易日，将近期展现出的情绪更明显的暴露出来。





或者说是全市场开始进入高低切换的状态——权重选择的几乎是此前没有估值溢价的核心资产、而科技领域则更简单的开始寻找低位股进行补涨拉升。





或者说，是资金在节前观望情绪的主导下，选择了一条更轻松的方向进行拉升炒作。





【收盘总结】





但无论如何，我们认为不管是哪一种情况不影响我们对于当前位置的判断——维稳窗口之下大盘无忧，而维稳降低的市场风险偏好也开始更多的在相对低位股之中酝酿机会。





只不过这个位置的低位股对于很多投资者而言，存在欺骗性——我们究竟寻找的是技术性的机会；还是估值确实存在低估的价值洼地。





这个应该是这个阶段我们在选股中更加重视的问题。





但不论如何，炽阳浪一浪的位置判断不变，眼下，是享受牛市的时间。



