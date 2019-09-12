【飞刀论市】





市场已经进入节前的垃圾时间。成交量进一步萎缩。其实说实话，从消息面来说，按理说三天假期没有什么值得市场担忧的，不过比普通周末长一点点。





眼下看毛衣问题在缓和，后半个月还有外资扩容。怎么看都是相对温和的时间窗口。这个位置市场选择观望只能说火候未到。事实上如果大家横向对比政策利好。眼下市场的政策环境是好于年初的。





但是指数始终差一口气。个股层面没有特别让市场振奋的明星股，反而高位股都在强分化。





还是那句话——火候未到。





到今天为止，市场已经高位横盘四天，震荡盘整六天，顶背离信号开始向60分钟传导。所以我们还是延续之前的判断——A股所有的洗盘最终一定以新的热点强势启动作为结束的标志。而如果无法达成这个信号，则指数毫无例外会以阶段性回落作结，企稳后再寻找机会上攻。





目前大家需要看的就是能否有强势品种来带动市场绝地求生。





【热点聚焦】





高位股的洗盘还在继续，看看sz300014(亿纬锂能)，锂电池大龙头早盘直接砸跌停。原因是市场开始担忧新能源车销量下滑。硬扛着限购松绑的预期，新能源龙头跳水。这个场景是不是似曾相识。





就在昨天硬扛着外资限额取消的利好，茅台五粮液带着白酒跳水，同样是源于一个茅台价格崩了的谣言。





昨天我们在收评中给大家全面分析了这则消息，今天来看，同样的戏码还在上演。这也能够看出来，面对高位的强势品种，市场的分歧在加大。这也是在年初红阳浪中比较罕见地情况。





但分歧并非全是坏事。昨天我们说消息是可笑的谣言。今天茅台五粮液几乎原地起跳收复失地。





高位股的分歧对于投资者来说，很多时候是进场的机会。包括我们的策略也在反复提示大家。这个位置，一定要有牛市思维。炽阳浪初期的调整很难得，一旦遇到，我们要珍惜。