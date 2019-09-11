【飞刀论市】





市场延续震荡洗盘。如果没有证券板块的护驾，那么今天指数层面的下跌可能会更惨一些，我们昨天在和大家说——这个位置其实一直有洗盘的需求，从上周四与3000点失之交臂之后，之后的每一个——大家注意，是每一个——交易日，都毫无意外是出现过盘中的下跌。要么是跌下去拉起来，要么就像今天一样直接跌下去。





造成这种情况的原因很多。一方面市场开始面对前期最高的3050以上的套牢盘压力





3050有多重要？为什么这个位置那么重要？我在上一次市场在7月份面对这个点位的时候给大家讲过。今天还是同样的位置画了同样的线，大家自己品味一下。





对于当前位置3050承压不意味着行情结束了。本质上还是洗盘，毕竟反弹到今天这里，第一波龙头的获利盘累积非常丰厚了。所以必须要洗。所以这几天每天的核心也就是洗。洗刷刷。。。加上今天是第五天





洗盘的结束市场只会面临两种情况，如果低位股能够启动接力，那么市场继续上行；如果没有新版块启动接力，那么会以回落来完成洗盘，之后企稳再寻求上涨。所以这几天的任务其实很简单，看看有没有能够接替上涨的低位题材。这也是为什么我们早昨天——周三午评中就在提示大家，要关注低位启动的科技白马。





【热点聚焦】





题材方面，市场承压的核心是白酒的下跌。五粮液、茅台股价跌幅都超过5%。酿酒消费到头了吗？刚刚开放了外资限额，消费就崩了？消息面上，有传闻节前茅台酒价格大跌。但通过我们的了解，所谓的大跌有谣言的成分。





茅台价格确实出现了回落——整箱飞天价格2520，上周2650，下降130元

，单瓶飞天价格2100，上周2250，下降150元（单瓶茅台由于流通性差，防伪检验难度高，价格一直低于整箱）。有人说茅台价格从2650跌到了2100。其实就是偷换概念，用整箱价格折算的最高价对比了单瓶价格的最低价。这就非常非常非常扯淡了









客观来说，节前消费者购买茅台需求高峰确实有所下降，但设身处地的想——需要茅台的不论送礼还是自饮或者收藏，不太会拖到中秋前一两天，公司又在ka等渠道继续放量。因此我们说茅台不论整箱还是单瓶，价格下降幅度在100元左右，仍在正常范围。





而如果价格稳定，白酒的行情会结束吗？我觉得这个位置投资者不妨问自己一个问题——消费的核心逻辑是什么？





或者 ，近期市场的核心逻辑是什么？





其实我们这几天花了大篇幅反复给大家讲，四个字——核心资产。六个字——核心资产溢价。这个逻辑是消费白马的逻辑，也是科技白马的逻辑。这个逻辑的深层是市场投资者结构的变化。这种变化源于外资进场+国内大资金机构的进场。





那么问题来了。这种进场的状态变了吗？似乎没有，外资仍然在加码A股，接下来的后半个月还会有两大指数上调A股纳入比例。那么既然没变，那么核心资产溢价的逻辑走完了吗？恐怕也没有。





因此，白酒的调整我们认为是短期行为，后续最差的情况是高位宽幅震荡，但就此结束开始单边下跌的概率极低。短线资金流出消费，有调仓需求也有洗盘需求。这个位置实际上是有利于科技的新兴核心资产走出趋势的。





所以主线反正是没有变，就继续看就行了。





【收盘总结】





总的来说，市场目前还是洗盘。





但今天盘面上唯一需要注意的是券商的异动，全天2630亿的成交还在缩量，这个背景下想要拉券商，本身就是难上加难。我们中午提示了大家要注意冲高回落，午后看确实如此。券商这个位置的启动。其实重点不在于其本身。而是背后凸显的知不可为而为之的指数诉求。





我们认为，券商反馈出的，恐怕还是某些大资金要拼死稳定指数的决心吧。这一点大家要自己品味一下。





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