【飞刀论市】





据外汇局9月10日消息，为贯彻落实党中央、国务院关于推动形成全面开放新格局的重大决策部署，进一步扩大我国金融市场对外开放，经国务院批准，国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。





前脚证监会召开深化改革座谈会，易主席人民日报发了文章。后脚外管局取消了qfii、rqfii限额。这里面比较重要的一点大家要明白——目前外资限额3000亿美元，实际上真正入场资金有1万亿人民币左右，也就是说还有一半左右的限额其实是没有用光的。没有用光限额的背景下就取消了限额，这件事儿细想就很有意思





尤其这件事儿要配合着四件事儿来看——





第一，是中美金融对抗之后，高层对于资本市场重要性的认知转变

第二，是国资划归社保的动作

第三，是全球降息潮来临，以及A股相对低估+中国经济增速仍然客观的全球大环境。

第四，房住不炒之后，面对流动性溢出的资金池重选问题





我们如果简单粗暴的分析，能最直接的出的结论就是——中国正在酝酿一轮大牛市，并且希望通过牛市来切实的解决很多经济所面临的问题、难题，比如社保缺口，比如地产之后的通胀问题。但牛市需要钱。取消限额的信号只意味着一件事儿——高层已经开始为全球性宽松带来的巨量流动性红利未雨绸缪。并且这一轮牛市，很可能是要让外资来抬轿的。





另外几个侧面来看，金融开放的意义也值得期待。全面开放既是我们加入WTO之后的金融开放承诺。又能够切实的稳定市场的板块偏好和估值。如果最终以改革为驱动的长牛能够形成，那么毫无疑问借此提升人民币资产的国际化和认可度，也是搂草打兔子的事





眼下外资占A股比例3.8%，像日本和韩国，外资占比20%-30%，去年，上交所就豪言，未来3年外资持有A股提升到10%，以A股57万亿市值算，外资要持有5-6万亿，是现在的6倍。后续我们还有险资、有储蓄、有社保、有养老金、有职业年金。这里面哪怕有10%进入市场。那就是牛市啊，不用怀疑。





【热点聚焦】





和这两天给大家的节奏差不多，还是继续洗盘。这一次洗盘的主角是酿酒消费。酿酒消费到头了吗？刚刚开放了外资限额，消费就崩了？五粮液跌了5个点，白酒玩完了？





我觉得问这个问题的朋友自己问自己一句——消费的核心逻辑是什么？





或者 ，近期市场的核心逻辑是什么？





其实我们这几天花了大篇幅反复给大家讲，四个字——核心资产。六个字——核心资产溢价。这个逻辑是消费白马的逻辑，也是目前科技股的逻辑。这个逻辑的深层是市场投资者结构的变化。这种变化源于外资进场+国内大资金机构的进场。





那么问题来了。这种进场的状态变了吗？既然没变，那么核心资产溢价的逻辑走完了吗？恐怕也没有。





因此，白酒的调整我们认为是短期行为，后续最差的情况是高位宽幅震荡，但就此结束开始单边下跌的概率极低。短线资金流出消费，有调仓需求也有洗盘需求。这个位置实际上是有利于科技的新兴核心资产走出趋势的。





所以主线反正是没有变，就继续看就行了。





唯一注意一点，就是目前的成交。早盘两市成交接近4000亿，全天估计不到7000亿，单看沪指跟昨天差不多。就这个量能，想强拉券商，是有点白日做梦的的，除非券商涨停潮，带动资金疯狂涌入，不过这也是小概率事件没什么分析价值。券商要涨但是是要稳稳的涨。





【收盘总结】





总的来说，市场目前还是洗盘。





我们还是昨天的观点，炽阳浪初期的洗盘很珍贵，大家要珍惜起来。



