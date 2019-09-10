【飞刀论市】





今天教师节，首先祝所有的老师们节日快乐。





当然，今天A股也给所有投资者上了一课——什么叫洗盘——洗盘就是眼瞅着大盘只跌了3个点，但是个股一副重灾区的状态。





盘面来看，市场在上周强势拉升之后，其实成交量真的是没有足够的跟进，说明目前这个点位资金还存在犹豫。一方面进入维稳窗口之后，不管是急速上涨还是急速下跌都不符合稳定需求。另一方面，市场逼近3050点附近的套牢盘压力区间。这个对于资金的情绪还是有比较大的影响。





从盘面上看，过去的四个交易日，虽然市场还是在上涨，但影线成为每天的标配，这与再早一周的行情完全两个状态。证明这一波拉升之后一些不坚定的资金开始分化了。几乎每一天指数形成的都是洗盘局。





洗盘好不好，震荡好不好？我觉得大家在这个位置要理性的看。对于我们来说，我们认为当前位置震荡一下是好事。当前位置洗得越狠，将来涨的越无后顾之忧。另一方买，洗盘才能够洗出进场机会。





所以这个位置，我们希望大家做刀的就是——不多想。上涨也不多想，因为合理；调整也不多想，这个位置没什么值得多想的。坚定立场就完了





唯一值得思考的，是板块轮动。做好轮动的价值，就是把一轮牛市做出三倍收益。





所以战略上不要多想，战术上要勤于思考，这是目前我们给大家的建议。





【热点追踪】





科技股尤其高位科技股是今天的重灾区，消息面其实没有什么太多的信号，5G领域联通和电信合并组网，这虽然对联通本身是利好。但其实应该算是一个行业利空。不过基本上也是今天科技股面对的唯一一个消息面的因素。





但如果从近期来看，其实周一盘面中已经开始出现低位品种启动接力的迹象。我们在昨天的午评中明确的给大家指出，“这个位置，投资者如果没有在第一波科技拉升中上车，不妨关注低位补涨的核心科技白马的机会。”





而尤其对于后续的科技股炒作，我们认为不会就此终结，但分化后很可能会重新界定新兴核心资产的范畴。这一点上，选股和操作节奏其实是大家把握的重点。





今天盘面上，高位科技股成为重灾区，中国软件高位重挫一度跌停，联通高开9%收了大长阴线，东方通、东信和平两只5G高位股也是高位炸板尾盘才终于回封。高位股的下跌导致了科技主线集体调整。





但毫无疑问，这给了其他热点表现机会，农业、医药、金融科技等轮番表现，不过都未能形成太强的板块效应。PCB的天津普林打出高度5板，金融科技的康旗股份、大智慧，军工+智能制造的合锻智能4板紧随其后，总体而言，个股呈现出明显的低位补涨特征。





【总的来说】





市场目前大方向没有担忧的必要，大家应该付出最大精力的是在个股的甄别上。





以目前市场传递出的信号来看，大概率接下来还是要继续震荡。而这个阶段，其实是最考验对于行情信心，以及选股技巧的时候。





这也是对于那些还没有上车的投资者，最后一个舒适的建仓区了。