【飞刀论市】





消息面最大的新闻，是中央深改委第十次会议，一次审议通过11个文件，力度很大！这次重点是金融基础设施。包括支付体系、征信、网络安全、区块链等等。关于会议，我们不做过多的解读，只说一句——“所有的”领域的基础设施完善，从来都是为了引出更大的故事。这个道理大家去看看实体经济的例子，很好理解。剩下的话我们不多说。





另一个重磅消息，是中国联通公告，与中国电信进行5G网络共建共享合作。根据合作协议，联通运营公司将与中国电信在全国范围内合作共建一张5G接入网络





这个消息对5G板块短期肯定是要承压的。上一次的传闻出来是在8月中，当时5G板块低开3%。这也成为了今天5G整体调整，乃至于科技整体调整的最重要的导火索。





其实很容易理解，联通电信合并网络，意味着5G设备商会减少其中一家的设备份额。这必然对订单产生影响。但另一方面我们去思考这个问题，联通电信的合并原本也就意味着企业层面希望能够尽快在5G市场的争夺中占据更有利的地位。结合昨天中兴通讯的公告，别有味道——中兴通讯公告显示5G产品供不应求。全年基站交货达10万个





因此，我们认为短期并网会对板块构成压力，但并不会对5G的趋势构成影响。核心品种回调应该被视为极好的建仓机会。毕竟5G毫无疑问是我们近期讲的新兴核心资产的无争议内容。





【热点聚焦】





盘面方面随着5G的合并传闻落地。板块盘中回落，涨停家数快速萎缩至只剩下两家，而这两家超讯通信出现板上放量，东信和平则在早盘反复炸板。





与此同时，早盘科技股出现了重挫，中国软件一度跌停，华东电脑高位炸板。中国软件的这一跌，对于科技股的杀伤很大，毕竟是目前人气最高的品种之一。这也是早盘科技板块哀鸿遍野的最重要原因。





但科技的涨势不会这么简单结束，我们昨天给大家讲的板块逻辑大家要记牢，这个位置的回调，会是很多核心龙头的进场机会。





科技调整之后，今天看到两个最值得期待的信号。





一个是消费股医药食品开始重新启动，核心资产溢价仍然是市场的最重要逻辑，这一点没有变。





而另一个就是金融股，临近午盘长城证券、中信建投直线启动。开始打响反弹第一枪。





【收盘总结】





总的来说，市场情绪其实是在进一步好转，从近期的报道上看，不管是说炒房资金入市还是说有个别私募开始加杠杆满仓，都证明市场的风险偏好在大幅度提高。我们还是那个观点，大家看到这个位置的调整，一定要打起精神。炽阳浪初期的牛回头是千金难买的。尤其对于已经启动一波的科技股，这个位置杀得越凶狠，洗的越干净，后续的行情反而越值得期待。



