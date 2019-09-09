【飞刀论市】





沪指这个位置真的是强，上周四因为乌龙惜别3000点，之后的两个交易日几乎完全没有浪费一天，几乎都是高开洗盘加回升的一气呵成，两个交易日之后，市场回归3000点上方。并且，完成了市场在这个位置的洗盘需求。





并且重现了百股涨停。





尤其创业板已经是毫不犹豫的开始走独立行情，指数上进入前期最高位的套牢区间，而量能等技术指标非常配合。如果大家对于这个位置科技股的走势还有怀疑，建议大家去看看周末我们在永源财经的文章。简单一句话——你今年上半年看着白马的独立行情走得多猛？接下来科技股很可能将复制这个趋势。





原因很简答——过去一段时间大家都知道，外资是市场最重要的增量来源，而接下来，除了外资会继续加码之外，还会有一批风险偏好相对更高的资金涌入A股。





这其中，首先是险资：未来保险资金投资股票比例上限或将提升。并且随着人口老龄化带来的养老保险需求增加，以及消费理念的升级，保费收入仍有较大的增长空间。若长期保险资金运用余额中配置股票比例整体提升5个点，则将为市场带来万亿规模增量资金。





其次是银行理财资金：2018年底《商业银行理财子公司管理办法》正式稿发布，放松了对银行理财产品投资股票、非标，以及产品发行和销售方面的限制。当前银行非保本理财产品余额超22万亿，理财子公司管理办法落地，意味着银行业理财产品正式转型的开端，也将为股市提供巨大的长期增量。假设理财投资权益比例达到5%，则将为股市带来约万亿以上增量。





然后是社保养老：6月11日人社部明确表示“符合规定的银行理财、商业养老保险、基金等金融产品都可以成为养老保险第三支柱的产品，通过市场长期投资运营，实现个人养老金的保值增值。”有望再为股市提供源头活水。





之所以必须来A股，在于抑制地产泡沫是外部环境倒逼下的必然结局。而一旦地产被抑制，唯一能够吸纳足够溢出流动性和提供高收益预期的，就只有股市。而另一方面，这些内资风险偏好高于外资的原因也很简单——资金成本更高。





于是，核心资产溢价的逻辑会从传统意义上的白马，进一步向科技领域的新兴核心资产进行过度。





这是我们周末给大家重点讲的策略，市场非常赏脸，周一科技股迎来暴涨。









【热点聚焦】





科技尤其是科技龙头开始走独立行情这一点毫无疑问。我们提示大家注意两个信号。





第一，5G、半导体等行业指数已经的吃掉了前期的套牢区间，进入新高，抛开压力之后有望形成最强势的上升浪。





第二，三安光电、中兴通讯等等超级科技权重龙头今天全部涨停。这不是简单的补涨，更是我们讲的资金偏好之下的大机会。





【收盘总结】





总的来说，这个位置其实对于投资者而言是最重要的时刻——这个位置是很多后知后觉的资金还没有进场的时刻，就是那种北京二环的房子2万一平米你觉得贵的时候。





目前其实对于投资决策来说也是最简单的，第一不需要讨论是否是牛市，第二不需要讨论应该买什么。方向和题材市场几乎都摆在面前，给大家剩下的工作，就是用心参与这个全新的时代。