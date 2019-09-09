【飞刀论市】





当前这个位置，最重要的其实是上涨的节奏。大家要明确一点，向下的概率不大，因为有政策托底。尤其接下来的两个月，9月份还有两大国际指数确认扩容的消息，内资断不会让外资这么简单的抄到底。而十月份接下来，有下一轮谈判，更有70年大庆。这两件事儿都需要A股的红盘作为支持。





但暴力拉升这种走势，在目前不管是从成交来说，还是从监管对于市场的定位来说，都并不太能够得到支持。因此，回调积极补仓，但同时要谨慎对待追高。





【热点聚焦】





早盘科技股继续强势上涨，面对龙头股的高位很多投资者很迷茫，我们给大家的策略只有一条——坚决拥抱核心资产溢价。





这本质是一条从权重白马走出来的逻辑，核心是机构投资者占比提高背景下A股的生态改变。但区别在于，权重尤其是消费白马的上涨，源于外资进场的比例不断提升。但接下来在外资持续流入的同时，国内社保、险资、职业年金等国资机构也将加大对于A股的关注。而这一批资金的资金成本相较于外资更高。因此对于高增长的偏好会更强。这会给新兴核心资产带来机会。





早盘个股上我们提示大家关注两大信号，第一，三安光电涨停了，第二，中兴通讯三连中阳。这两家是绝对的科技权重，三安500多亿的盘子，都能涨停！最本质的就是核心是低位的科技白马也就是新兴核心资产开始补涨。这种补涨源于资金的偏好变化，也源于高位科技股打开的空间。但后续的走势将不止于这个逻辑。因此在这个位置，投资者如果没有在第一波科技拉升中上车，不妨关注低位补涨的核心科技白马的机会。





【收盘总结】





总的来说，节奏不坏，很多朋友分析高开低走还是低开高走能讲一天，我觉得这个位置没有意义。大家只明确两点——





第一，市场的趋势是什么。大势的方向和目前所处的浪型能定下来，基本上不论日内的涨跌，都是心里有底的。我们追逐的不是大盘波动十几个点位上的得失。如果是的话，也不需要费这么大精力。换言之，知道目前是炽阳浪启动，那么就应该坚定牛市思维。





第二，市场的主线是什么。核心资产溢价这个逻辑，我们周末花了极大地精力给大家做梳理，这里就不再赘述了。这一条逻辑主线从去年走到今天，从被认为是抱团取暖，倒市场认可其进攻型的逻辑。到接下来资金成分变化带来的逻辑延伸。这是一条完整的逻辑线。相信他，那么配合市场的节奏，去做就好了。





因此，明白了趋势搞清楚了热点。其余的其实都是短期扰动。不足以让我们分心。





分享： 喜欢 0 赠金笔

加载中，请稍候......