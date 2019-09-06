【飞刀论市】





目前大家首先应该是扭转思维。坚定牛市的立场。这个位置接下来会不会有调整，会的。但是炽阳浪启动之后，所有的调整应该都是买入机会。大家一定要谨记这一点。





周五尾盘市场再次拉升，核心因素是外资疯狂流入，今天又是91.2亿，自8月27日MSCI扩容以来，9个交易日累计流入超500亿！比2、3月份流入的还要猛。





我们之前讲过，外资涌入+国内大量机构资金的进场，已经彻底的改变了A股的生态和偏好。因此大家会看到接下来的行情，一定会长期保持二八分化，但这个二八又不是传统意义上以市值划分的二八。





核心资产溢价会成为相当长时间内市场的主旋律。原因在于，几乎全球所有发达市场的最终模式，都是如此。





往后面看，9月份23号，富时罗素扩容，由5%提升到15%，至少有40亿美元的被动资金纳入；而就在今晚，标普道琼斯也将公布纳入A股的名单，也是9月23号生效，有望为A股带来增量资金62亿美元（按照汇率7计算，约合人民币430亿元），其中，被动增量资金约77亿元人民币。





近期外资疯狂流入，除了看好A股之外，应当与富时罗素、标普道琼斯纳入A股有关，相关的主动型资金，在提前买入。但说到底，这个位置敢于提前下手，说明这些资金是真的认可A股的当前位置。外资如此，我们有什么可担心的。





【热点聚焦】





金融股继续领跑盘面，这个与2014年牛市炽阳浪启动的节奏是一致的，总的来说，券商强于保险强于银行，是此前的讨论。从基本面上也说得通。





金融股遭遇抢筹，在上一轮牛市发生在2014年的11月，之后就是行情的直线拉升。抢筹的凶猛，证明了越来越多的资金开始认可牛市逻辑。





与之对应，两个方向今天走势比较差，一个是投机品种，九鼎新材天地板，深南股份尾盘抗争未果，高位投机股在连续一周的强换手高分化之后图穷匕首见了，这个位置大权重拉升之后，题材一定是要进行高低切换的。做好准备





另一个是黄金有色，本质上是源于谈判转暖的预期，以及此前英国通过的防止硬脱欧法案，减缓了目前的黄金避险需求。但回调不是坏事，本轮黄金行情的核心是全球性宽松。因此只要回调企稳，大的趋势目前仍然不变。





【盘后总结】





总的来说，冲高之后整固，正常行为。可惜昨天3000点得而复失，否则今天的整体重心会更高一些。不过还是维持观点不变，目前是炽阳浪已经启动，主升浪行情进行中。这个位置的调整，以及接下来的任何调整，对于投资者来说，都是非常值得把握的机会。