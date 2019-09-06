【飞刀论市】





商务部新闻发言人高峰在9月5日举行的新闻发布会上表示，将力争在10月初于美国华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商中取得实质性进展。这算是隔夜最大的利好，也直接带动美股上涨。





目前看，毛衣沾对中美双方的经济影响都开始浮现出来。这最终会迫使双方再一次走向谈判桌。但最终谈判的结果如何，只能耐心等待。不过有两点是肯定定，第一，A股对这件事儿越来越不鸟了，今天早盘可见一斑，这是真正的金融自信！第二，中国在最近两轮交手中开始掌握谈判与否的节奏和主动权，这是自去年开战以来的重大转折。这里面A股的逆势上涨堪称奇功一件。





我们过去认为毛衣问题仅仅是毛衣问题。但最终发现真正的七寸是在资本市场。中国股民应该感谢某普，这一场毛衣沾打下来，打出了中国科技自主可控的忧患意识，也打出了中国资本市场的战略地位。





尤其是随着中美的竞争关系明朗化，高层开始下狠心压制房地产。这不仅仅是关乎民生，更是必须要避免中国地产在经济、金融对抗中走了日本的老路。而地产一旦泡沫被压缩。新的问题就会出现——我们拿什么来吸纳货币超发带来的通胀压力。以及拿什么来给更多的资产进行保值增值。目前能看到的，并且美国也确实走通的一条路，就是股市。





今年很多政策其实就是在做这种资金的引流。包括科创板的改革试点，包括转融资费率的下调。未来如果政策继续压制地产，那么会有更重量级的引导资金流入股市的政策会跟进。这也是为什么监管层在全力加速推进科创板改革试点的原因——这是要迫切的以科创板为试点最终完善主板的交易体制，为资金引流铺路。





所以我们说，不论谈判如何，中国资本市场的生态、位置、重要性、和认知都已经被永久性的改变了。这是我们希望大家能够意识到的。









【热点聚焦】





早盘继续是核心科技龙头的狂欢，中兴因为订单利好直接领跑5G，带动了整个产业链上涨。科技的大机会没有结束。尤其是在这一次交锋之后，全世界都在逐渐发现，对于中国来说，高端科技是可以通过技术积累来实现突破的，但对于美国来说，低端制造业，却真的无法靠懒惰的美国人实现自给自足。





外部事件本质上是提前加速了我们向高端科技自主可控的步伐。这个机遇过去我们看不到，也想不到，全球化分工太舒服了，真的要做下决心恐怕也要十年或者更久。现在是人家真的是强迫着我们抓住机遇，怎么讲？“谢曹丞相赠箭”





市场领跌的额是黄金有色，本质上是源于谈判转暖的预期，以及此前英国通过的防止硬脱欧法案，减缓了目前的黄金避险需求。但回调不是坏事，本轮黄金行情的核心是全球性宽松。因此只要回调企稳，大的趋势目前仍然不变。









【盘后总结】





总的来说，冲高之后整固，正常行为。可惜昨天3000点得而复失，否则今天的整体重心会更高一些。不过还是维持观点不变，目前是炽阳浪已经启动，主升浪行情进行中。这个位置的调整，以及接下来的任何调整，对于投资者来说，都是非常值得把握的机会。