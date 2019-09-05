【飞刀解盘】





说好的3000点，被港股午后的跳水直接给打没了。不过观点还是不变的。





首先说浪型。我们之前的判断，一直是坚持认为行情处于大牛市之中，但具体在细分浪型上我们认为是大二浪的C4阶段，距离真正的大三浪启动还有C5一跌。但从本周开始看，指数自2733点反弹以来，幅度已经超过大二浪B浪幅度，继续判断为C4是不准确的。





之前给大家谈过一种可能性，即C5有可能已经在8月15日的大幅度低开中结束了。现在我们认为这个极端的判断很可能是正确的，因此，需要给大家进行修正后的浪型解读，即目前市场已经进入本轮大牛市的炽阳浪阶段。属于炽阳浪一浪的上涨中。换言之，一轮行情中，最猛烈的主升浪已经开启





所以首先恭喜所有坚持到今天的投资者。其次也要告诉大家，在这个位置要珍惜接下来的每一次操作，因为这是最难得的主升浪起点。做好应对牛市的思路转变。





其次说外围。近期很多朋友关注美股，其实美股以及美联储等等外部信息对我们的影响顶多是板块而非趋势。目前真正应该看得是港股。我们昨天和大家讲了，这个位置如果恒生指数能够走出强反弹，那么毫无疑问对于A股是最直接的利好。今天虽然恒指午后形成跳水，但是尾盘已经收复，大的方向问题不大。且看沪指明天能否形成反包的收官。





【热点聚焦】





随着市场今天成交量快速放大，很难得盘中一度出现普涨格局。





很多投资者开始关心，这种普涨格局会否成为接下来行情的主流，还是继续二八分化？





我认为，大家尤其不要在主升浪开启的时刻，抱有这样的想法。尤其本轮行情中，这么想一下，很可能就会错失整个升浪。





应该说今年以来的每一轮所谓的上涨，市场都在摒弃传统意义上的二八分化。而更多的资金在持续性的向所谓的核心资产进行扎堆。医药如恒瑞、银行如招商，白酒如茅台、科技如深南，应该说核心资产溢价是本轮市场始终贯穿的逻辑。









普涨仅仅是短期现象，我们分析过很多次，最终A股的方向，不是美股化，就是港股化，而这两个相对成熟市场的特征，就是20%的龙头贡献80%的利润，和收获100%的涨幅。所谓的龙头不局限于某一个行业或者市值比例，而就是单纯的核心资产溢价。A股必然会走上这一条路。至于剩下的抱着普涨理想而死守着一亩三分地的股票，看看美股每年500家以上的退市，以及港股超过一半的仙股。大概可知。





【收盘终结】









总的来说，如果接下来，我们认可外资、社保等机构涌入的逻辑不变，以及机构投资者占比不断提高的逻辑不变。那么就应该认可——A股的生态早已经被完整的改变。接下来的行情大家抱着传统的所谓二八分化，最终很可能会错过升浪。真正应该寻求的不是小盘黑猫或者大盘白猫，而是有核心资产的，就是好猫





大行情已经启动，如果接下来市场走出调整，也会是主升浪中的补仓机会，那么核心资产品种，要作为重点关注对象。至于目前最值得被大家锁定的投资标的。





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