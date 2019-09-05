【飞刀论市】





1.英国议会通过了防止无协议脱欧的法案。以及经济数据不及预期下美联储降息预期的再次升温，直接带动了隔夜美股的上涨。但说实话，现阶段美股的走势只能说是锦上添花，已经起不到决定性作用。相比之下，大家要关注HK恒生指数的涨跌。这一观点，我们在昨晚的收评中，给大家做了详细的分析，不再赘述。





2.相比于外盘，国内的消息更给力得多——国务院：及时运用普遍降准和定向降准等工具。降低实际利率水平。最近几次定向降准操作前，高层都做了预告。这一次应该也不会仅仅是喊口号。尤其值得注意的是，提到了全面降准。这个和至少上个月的货币政策相比，是有进一步宽松的味道的。而这一次释放的宽松信号，很可能是为了对冲9月份美联储议息会议。一旦美国方面开始降息，我们也能快速进行降准对冲。但总的来说，宽松信号本身，对于市场就是利好。





3.大家都懂得，利好是一个量变引发质变的过程，早盘券商带动市场走出放量上涨。我们之前的判断，一直是坚持认为行情处于大牛市之中，但点位上我们认为是大二浪的C4阶段，距离真正的大三浪启动还有C5一跌。但从本周开始看，指数自2733点反弹以来，幅度已经超过大二浪B浪幅度，继续判断为C4是不准确的。





之前给大家谈过一种可能性，即C5有可能已经在8月15日的大幅度低开中结束了。现在我们认为必须要将这个判断作为目前浪型的基准，因此，需要给大家进行修正后的浪型解读，即目前市场已经进入本轮大牛市的炽阳浪阶段。属于炽阳浪一浪的上涨中。换言之一轮行情中，最猛烈的主升浪已经开启





所以首先恭喜所有坚持到今天的投资者。其次也要告诉大家，在这个位置要珍惜接下来的每一次操作，因为这是最难得的主升浪起点。做好应对牛市的思路转变。





【热点聚焦】





早盘券商股集体飙升。非常具有指向意义，老股民都知道，2014年大水牛的炽阳浪启动信号是什么。是中信三倍。而这一次市场毫无例外再一次选择了金融股作为冲关猛将，尤其券商再一次扮演了猛张飞的角色。资金还是有惯性。





这一次券商上涨幅度能有多高，会不会重现2014年水牛前夕的券商狂欢，这一次的券商梯队又将如何划分，咱们午后给大家做解读，详情

分享： 喜欢 0 赠金笔

加载中，请稍候......