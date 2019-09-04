【飞刀解盘】





A股再一次走出独立日行情，还是那句话，这个位置没什么可怕的。市场已经进入国庆的维稳窗口。尤其9月份谈判在即。这个窗口下，最不怕的就是外部施压，外部压力越大，我们为了大庆以及为了给谈判争取空间，倒逼的行情反而会越强。最怕的反而是外围不施压。





今天看分时级别走的是完整的上涨五浪结构，非常标准，原本午后市场交投已经趋于疲软开始走调整的ABC，但是恒生指数的暴涨直接带动了沪指尾盘的急速拉升。





恒生暴涨，恐怕是有大事件要发生，密切留意。HK这事儿现在要分两方面说。一方面，如果是问题解决了恒生指数收复失地，那么对于A股来说一定是利好。但另一方面，对于深圳板块来说就不一定了。近期深圳走得好，本质上是因为政策倾斜让市场产生了深圳代替HK的预期。如果HK问题真的解决，那么这个预期就要弱化。深圳股涨的这么高了，后续方向就比较尴尬





但对于整体市场来说，恒生指数在今年走得算是全球主要指数里面最惨的。年初到现在，恒生指数最深回调17%，到八月底回调了14%。A股沪指最深回调了15%，到八月底回调了11%。美股就更少。而最后一轮下跌来看，A股美股的下跌同步启动于7月31日，直接导火索是鲍威尔在美联储议息会议上公布的利率决议不及预期。而港股则是在更早的7月22日就已经开启回撤。





时间提前、幅度仅次于崩盘的阿根廷。并且从估值上看港股估值几乎回到近年来最低点附近。即使和2016年年初港股的大底相比，也仍然堪称优异，AH股溢价指数一度达到132水平，接近3年高位。这意味着，在市值加权基础上，A股股价较其H股高出32％。





如果这个位置真的是恒生指数开始修复过度下跌。那么对于A股市场而言，毫无疑问将是利好。





【热点聚焦】





市场周三走了两个极端。一方面是早盘面对外围利空压制下，场内资金选择了银行券商等大金融护盘。大金融虽好，但是一下子给了猛药，加上昨天我们提示的科技+军工走出分化，结果早盘在权重的刺激下，分化加剧。





午后原本市场已经陷入沉寂，恒生指数的拉升带动了场内走一波。但唱主角的变成了地产股——直接是受到了内房股的刺激。内房股之所以暴涨，还是源于风险解除预期下资金安居乐业的想法。但是不管从HK还是内地的地产来看，这种上涨趋势的持续性都要存疑。而就像前面说的，深圳的本地股炒作也要当心了。





【收盘总结】





总的来说，这个位置市场展现出强势。但基于的还是不确定的消息。因此，操作上还是要关注消息面的进展。





但无论如何，市场整体的活跃度不断提高已经是事实。接下来就看成交量能否有实质性的跟进。



