【飞刀论市】





隔夜消息面没什么亮点，某谱的推特玩得贼溜，一边指责我们要尽快推进谈判，一边讲如果没法再自己任期内谈成后面会更麻烦。然后颇有喜感的——美股就崩了，全线收跌，道琼斯指数跌1.07%，纳斯达克指数跌1.11%，标普500指数跌0.69%。外围又是一夜无眠。





当然，你说完全是总统一手导演的做空美股，也不太客观。但扛着美国8月ISM制造业指数萎缩，以及英国意大利的不稳定局势来硬扛一把中国，也是没谁了。更喜感的是，美股崩了之后又赶紧找补：其实我们谈得不错谈得不错。。。你有病吧！！！





一方面表现谈得不错，另一方面又开始指责华为窃取商业机密。。。华为作为一家商业企业，被全球第一大国，以国家之力硬怼。这真的也是没谁了。不过想想看任正非的那句话“其实我要感谢美国，他们让世界知道了华为！”确实如此，要不是美国的汹涌拦截，国内的政策支持会这么快的落地？5G商用能大规模的提前？科技强国恐怕也不会这么早这么强势的提出。中国的科技自主恐怕还要再往后推个十年，华为海思也会继续保持在备胎的位置上。





怎么讲？

“谢曹丞相赠箭！”





反过头来我们看自己，对于A股来说，我们现阶段已经对于美股以及毛衣的问题免疫了。早盘市场完全无视了美国的涨跌。2800点到2900区间震荡整固，目前看量能也在温和的回升，强势股已经形成上涨趋势。一直讲的独立行情已经箭在弦上。





其实不光是A股，外部环境对中国来说，也在大幅度的转暖。灯塔国近期又对我们反复的叫嚣。但实际上看，地缘上HK问题已经接近尾声，科技上华为不但没被干掉反而相当于被变相宣传。产业链上越来越多的人发现，中国制造并不简单地是人力成本——特斯拉上海工厂和苹果的代工厂开足马力，而福耀玻璃在美国的工厂却举步维艰，再次证明中国制造是不可替代的。





每一记看似对我们扬起的拳头，最后都通过这些美国企业打回到自己的身上。还是那句话，我们现在真实的正站在历史的拐点上。对于中国如此，对于A股也是如此。





【热点聚焦】





早盘市场明显是护盘心切，券商+银行的大套路直接启动了。昨天咱们提示了军工+科技开始出现降温分化的信号。今天大权重这么搞，加速了退潮。所以这一波有盈利的大家操作上要稳一稳不要浪。但是没必要过度解读，这个位置说到底顶多只剩下一个C5。就是炽阳浪启动。所以只要按照我们的策略控制好仓位的朋友，主动权大大滴有。





其实从另外一个侧面来说，指数这个位置，政策性的护盘需求很浓的。今天金融权重发力，就是需要把指数稳住。尤其中美再一次谈判前，大概率宽幅震荡为主。





这个位置大家要盯紧外围，外围逼得越紧，A股越会政策性抗跌（内部分化是另一码事）。操作上面还是盯好趋势票，今年的趋势票大牛已经启动了。





至于科技军工，洗一洗浮盈不是坏事。主线就在这儿，洗一洗将来走得更稳。





【盘后总结】





早盘A股这问题啊，其实是说明了一个道理。这两天重看老版三国，刚好在舌战群儒的时候，武侯曾经讲过：譬如人染沉疴，当先用糜粥以饮之，和药以服之；待其腑脏调和，形体渐安，然后用肉食以补之，猛药以治之：则病根尽去，人得全生也。若不待气脉和缓，便以猛药厚味，欲求安保，诚为难矣。





什么意思呢，简单来说，人生了重病，你不能喂猛药，要先喝点粥，慢慢用药调理，等待好的差不多了在下猛药去根。A股今天早盘就属于是药劲儿大了。直接拉权重，幸福来得太突然，市场就蒙了





但即便如此，也只能说是护盘心切，更突显市场的政策托底的特征。因此没必要过度的恐慌。平常心，平常心。