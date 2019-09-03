



【飞刀论市】





目前的市场环境下，沪指本身起到的意义已经失真了。一方面确实是量能没有放出来，沪指始终保持了相对低位的成交，而创业板这边也仅仅是温和放量。另一方面，沪指也好创业板也好，几个主要直播啊的顶背离信号没有被完全消除。





市场这个位置毫无疑问对于指数而言还存在着很强的高位套牢盘压力。





但抛开这些不谈，结构性牛市已经开启，这同样是毫无疑问的。消费股的结构牛走出之后，科技股全面接力迎来了持续性上涨。而科技股带出的赚钱效应要远强于前期的消费白马。一旦赚钱效应和市场信心形成正面的联动。





对于高位的套牢盘压力就会形成明显的弱化。这也是我们必须考虑的。





因此，就像文章开头说的，我们认为这个位置，过度的关注指数层面的意义已经不大。精选个股进行布局是正当时。





【热点聚焦】





科技股仍然是目前的主流，但是科技股的分化开始形成了。





近期科技白马的龙头中国软件出现高位震荡，明天如果能实现反包，则今天这根假阴线仍然是洗盘信号，否则万一收阴线，那么就形成黄昏之星短期减仓信号，后势注意5日线的支撑力度。





而由于中国软件的震荡，走同样趋势的中国长城、博通集成、中颖电子、北京君正等也跟随震荡，明天还是要小心些。





盘中能够封板的沪电、歌尔、博敏电子也基本上都是选择在尾盘拉板，上攻力度明显是减弱了，明天也要注意科技板块龙头的动向，避免分化造成的影响。





与之对应，军工板块也出现分化，中航电测成功再板，中国卫通虽也封板，但已出现涨停板出货模式，当心追高，宝塔实业已成妖，但晨曦航空开板收避雷针，明天要防止收阴。





【收盘总结】





总的来说，市场还是处于偏强的状态，但这种状态能否持续要看科技军工这两条腿明天能不能迈得开。但这个位置大家还是要控制仓位。就像我们之前讲过的一句话——技术压力导致的调整可能会迟到，但是绝不会缺席。





市场目前仍然处于C4浪的反弹中，距离真正炽阳浪的启动，还欠一个C5的最后一跌。