【飞刀论市】





消息面的缓和并没有真正带来市场情绪上的变化。其实周五拉升的缺陷从早盘开盘半小时就能够看出来——成交量几乎没有放大。这对于现阶段正在冲关的沪指来说是比较致命的。





指数拉升、资金未跟进，于是高位分化后的一地鸡毛并不算太超预期。尤其我们斤半周反复在给大家提示技术面的强大压力。有几个信号大家还是要注意一下。





第一，还是老生常谈的三重顶背离共振。这个位置60/30/15分钟三个级别的顶背离都还没有被消化掉，并且只要指数拉升，就会诱发信号强化。顶背离这种趋势性的技术指标，就好比要债的少东家——他可能会迟到，但是绝对不会缺席。





第二，周线级别其实所有的信息会清晰很多。沪指仍然处于上攻A浪结束后B浪强弱分界线的位置上，本周的涨跌并没有改变市场的状态。同时也没有改变高位趋势线压制的状态，指数仍然处于双线的下方这一点没有改变。并且大家从成交量上看，本周成交量温和放大的背景下，周成交也只和最关键的高位六周的最低周成交相当。以目前的成交量想要拿下高位平台，应该说是有难度。

第三，月线级别的信号更加明确，就是窄幅波动的小横盘。8月份的探底回升避免了月线收盘重心下移的尴尬。但是没有真正的改变市场目前横盘震荡的状态。因此，很多朋友说是不是炽阳浪已经启动了，我认为是不准确的。不管是月线还是周线、日线级别，尚看不到这些信号

最后，浪型上，我们维持判断目前是C4反弹，后续还存在C5杀跌，C5之后C浪结束，C浪结束宣告第一调整浪结束，之后才是真正炽阳浪的启动点。因此对于目前的行情，我们认为大家还是战略上宽心、战术上小心的状态不变





【热点聚焦】





周五几个比较重要的信号——趋势股冲高回落；游资品种高位跳水；北上资金加速流入。看来今天北上资金是真正的接盘侠了。





市场在这个位置走出调整其实不是坏事，很多趋势性的标的只有跌下来才有进场机会。大家不需要过分的担忧。其实我们一直在说还有C5，如果市场就此展开C5也不是坏事，至少这一波C5之后，高位站岗的就是外资。而我们的投资者能够真正抓到底部的机会。





【盘后总结】





总的来说，盘面两种最强势主线都走出跳水的模式，这未必是坏事，资金只有从高位股出来才能够寻找低位的新的机会。但话虽这么说，大家还是要绷一根弦，市场从技术上讲还存在C5。这个位置只要C5能够走出来，就是大家勇敢进场的时间点



