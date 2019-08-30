【飞刀论市】





中美的关系又是忽如一夜春风来。我们这边商务部的回应降温，导致了全球对于中美的预期都在转暖。而随着讲话——全球市场集体暴动，人民币大涨百点，美股全线走高，欧股扩大涨幅，A50飙涨近1%，全球股市又嗨了！





中美的毛衣问题，说到底目的还是为了谈，边打边谈、以打促谈。中美在目前的问题上，其实不像过去冷战时期是你死我活，说到底是利益的重新划分。所以撕破了脸也要重新回到谈判桌上





这一次再某谱首先释放求谈信号之后，我们也在积极回应，还是希望能够解决问题。毕竟，一方面马上就要70年大庆，另一方面稳定的外部环境，才是我们目前所最迫切需要的。这两年，中美的发展潜力在越发明显的展现出差异，只要能够为发展迎来时间，我们最终会取得经济上的胜利。





所以，乱、有利于美国，静、有利于中国。这一点要看破。 为了争取到静，或者退一步的静与乱之间的平衡，我们做出姿态将对方拉回谈判桌上，也是必要的举动。





沪指呢，因为这个消息面利好，以及隔夜外盘的反弹，早盘出现明显高开。但随后震荡回落。针对目前的市场，我认为大家在关注到题材高度活跃的同时，同样不能忽略沪指的技术面压力。目前沪指的问题还是顶背离——在15、30、60分钟三个级别的三期顶背离共振是目前压制市场反弹的发最重要因素。





而浪型上，我们也只能判断目前是C4反弹，后续还存在C5杀跌，C5之后C浪结束，C浪结束宣告第一调整浪结束，之后才是真正炽阳浪的启动点。因此对于目前的行情，我们认为大家还是战略上宽心、战术上小心的状态不变





【热点聚焦】





消息面宽松之后，资金开始形成强烈的变化，高位的九鼎新材、华北制药快速降温，游资炒作宣告退潮





随后机构开始接管话语权，中国软件新高加速2板，沪电股份高开大幅冲高，科技股重新起航，紫光国微、兆易创新等趋势股大涨，超跌的人气股华锋股份、富瀚微、国科微等低位首板。最吸金的还是外资青睐的白酒，贵州茅台跳空高开再创历史新高。





目前我们看，大家只要能够掌握好板块轮动的节奏其实是能够把握住结构性行情的机会的。





【盘后总结】



