【飞刀论市】





整体市场我们讲两件事儿。





第一个还是技术压力。目前到底是不是还有C5下跌是大家比较关心的问题。从日线级别的技术结构来看，首先成交量没有放大，这个对比传统意义上的炽阳浪来说，是有所欠缺的。其次在 小级别上，我们昨天开始给大家提示15/30/60分钟的三期顶背离共振。这个技术指标延续到今天，还是在进一步给小级别压力。





顶背离的信号再8月23日和27日的反弹中，展露过对于趋势的压制。所以大家这个位置不需要想日线级别有没有顶背离的出现。因为如果以C5浪的调整级别来看，不需要顶背离传导至日线级别再触发。





短线至少有一点是明确的——只要指数形成反弹拉升，那么技术压力就会快速提高。这一点大家要心里有谱。





第二个是消息面，所谓十万亿的国资划转。国资划转这事儿不是第一次搞了。市场很兴奋。但其实说到底人家真正的意图是给养老金补窟窿。所以短期对市场不会有什么真正的实质性利好。这一点与大家看到的很多解读是不同的。这条消息真正值得去解读的其实是政策中没有名言的潜台词——怎么补窟窿？





国资划转社保，社保想要补充资金缺口，最直接的方法是兑现。但目前的点位处于低位，因此社保抛售的意愿并不强。换言之，社保补窟窿也好，国资做大做强也好，这里面的一个潜台词，就是股市不可以跌——或者我们说的更直白一些，想要社保兑现这笔资金去补充流动性缺口，或者说一劳永逸的解决缺口问题，最直接的办法，就是制造一波牛市。





所以大家如果结合我们对于大牛市没有终结的判断来看这个十万亿就非常有意思了。国资划转的潜台词，很有可能是国家在做长线布局——准备借由即将启动的大牛，来解决很多历史遗留的问题。这才是真正的所谓十万亿利好。





【热点聚焦】





市场目前其实过度关注指数也意义不大。大量龙头品种已经迭创新高，属于结构性牛市。





我们再提示大家一次——目前的A股行情，像极了2014年11月前的状态——大家对于行情充满犹豫。但结构性热点真的能够创造大牛。往往这个时候大家会心有犹豫——这究竟是一次反弹还是真的牛市开启。但只要你存有犹豫，就会直接错过最后的进场机会，然后三浪开启，市场一骑绝尘，再也不敢追上车了。





题材方面，前期强势的猪肉、家电等集体调整，军工股拉升；盘中妖股深大通、深赛格再度涨停，科技白马走强，中国软件再创新高，科技股全线大涨；午后科技股延续强势，沪电股份涨停，尾盘黄金股异动拉升。





其实大家能看到，整体市场基本上还是延续科技+消费的主线炒作。6、7月份炒的是业绩带动的趋势科技股和华为，现在消费电子开始降温，市场炒回3月份的科技强势股。而等待科技强势股进入高位，恰恰消费电子随着新品发布又会迎来新的股价的兑现期。资金的记忆力和节奏也就这样。





总的来说，科技+消费的此消彼长，我们对于板块的观点，还是很好的得到了市场的印证。再一次恭喜上车的朋友。包括反复讲的黄金概念，山东黄金30元提示机会，今天尾盘新高，眼下已经40





【收盘总结】





我们还是再一次给大家重申一下观点——技术面目前仍然处于C5的观察期。不可掉以轻心。但明显市场在进入活跃状态。越到了这个时候，大家反而应该越期待最后一跌的成型——有了先行打底的资金进场确认。接下来只要有下跌，应该是越跌越买分批建仓的最重要的机会了。





目前的个股操作，是勇敢者的游戏。至于个股和板块 怎么选？大家关注

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