【飞刀论市】





早盘一个消息让很多专家都兴奋了。。。国资划转社保基金操作性文件即将出台！增量资金有望达到十万亿！





所以很多朋友们看到早盘不温不火的横盘，又会觉得很纳闷？不是说有十万亿吗？我说，这个消息大家的解读，可能都偏差了。





早盘的消息要一分为二的看。





一方面，短期来说——按照10%的比例，理论的划转总规模有8.7万亿！国资划转有几个好处，一个是补充养老金缺口，一个是减轻企业缴纳社保的压力。但是短期而言，意义不大，只是相当于把一部分企业持有的国有股，划转至社保基金。这笔钱本质不是来救散户的，而是来赚钱的。





但是因为目前的点位处于低位，因此社保也不会在这个位置进行抛售，还是能够起到稳定市场的相当于平准基金的作用。最大的期待，是划转社保之后，因为社保的保值增值需求，会反向倒逼企业的分红和市值管理。但是这也是一个比较画饼的事情。短期可能刺激国资品种，尤其近期深圳国资品种有望再次崛起。但我们认为不宜过度解读。





不过如果把周期放长远点看，大家要记得另外一点，就是我们对于目前处于大牛市的判断。国家在第一调整浪末期进行的国资划转，社保持有是能够吃到整个炽阳浪行情的。换言之，社保补窟窿也好，国资做大做强也好，这里面的一个潜台词，就是股市不可以跌，甚至想要社保兑现这笔资金去补充流动性缺口，也需要制造一波牛市。所以，这才是这个消息真正的利好所在。





总的来讲，国资划转的消息其实透露了一个信号。即这个操作，很有可能是国家在做长线布局——准备借由即将启动的大牛，来解决很多历史遗留的问题。如果大家把这一层看破，就能够更好的体会早盘的消息面方向了。





【热点聚焦】





早盘因为国资的消息深圳本地股迎来第二春，毕竟也是国资最活跃的地区。但龙头品种已经妖股化，没什么分析的价值。





军工毫无意外地出现了见光死，昨天我们反复讲了，有心的朋友是能看到的





最大的亮点是科技股大涨，前段时间涨幅最强的消费电子，今日退居二位，国产软件、云计算、芯片半导体等老科技细分引领潮流。大家能发现，6、7月份炒的是业绩带动的趋势科技股和华为，现在市场炒回3月份的科技强势股，中国软件科蓝软件等。华尔街和A股都没有新鲜事，资金的记忆力和节奏也就这样。围绕科技股来回做，是切切实实踩到了机构的步子上的





我们反复提示的消费+科技，目前看真的是很好的踏准了市场本轮上涨的核心节奏。再一次恭喜上车的朋友。





【收盘总结】





但总的来说，市场的节奏和位置么有变化