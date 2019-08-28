【飞刀解盘】





第一，因为股指昨天创了近期反弹新高，所以从2902点算C5开启便不成立了，是不是从2919点算起，要看大盘本周的走势“周K线”才能确定！ 但以目前的成交情况来判断炽阳浪已经启动，是有所欠缺的。我们维持目前还欠一个C5的判断。

第二，昨天提示的15/30/60分钟级别顶背离并没有在今天被弱化，技术压力依旧存在。三期定背离共振的影响，目前在日线上没有体现。大家要特别注意小级别的波动情况。如果仅以技术来判断，这个位置大概率要震荡消化技术压力了。





第三，包括创业板、沪指、深成指，都没有真正意义上消化掉顶部平台。有歧义当下的量能而言，想要吃掉前期套牢盘也是困难重重。关键点位仍然在受到前期平台压制。





这三点综合来看，我们维持要走C5的判断，尤其这个点位，看似是反弹，但其实大家看昨天最强时刻的北上资金，最后上演的“秒杀”，进240亿，卖100多亿，说明这个位置分歧很大。按照波动战法的浪型来看，走C5是目前市场必须要经历的过程，但有些资金凭借自己实力雄厚，硬抗价格，这也是近期盘面上很多个股走势大家看不懂的原因。这些分歧必须等确立C5后才会明朗化。所以策略上还是不变，战术上谨慎，战略上乐观。









【热点聚焦】





指数窄幅震荡调整，符合长阳次日的经验走势，昨天79家涨停，今天69，其中17家非ST连板，算是延续了昨天的氛围。





但从个股选择上看，游资依然占据主导权，深赛格高度8板，深大通8天7板，妖股受到追捧的同时，兆新股份、全新好、特尔佳这种炸成烟花的品种也在增多。题材方面，零售、汽车、军工、猪肉等全线活跃。





在科技股阶段性修整（也没跌）之后，消费开始大面积扩容。我们早先提示的两大板块还是非常好的踏准了本轮行情的节奏。





消息方面，国务院的《关于加快发展流通促进商业消费的意见》直接带动汽车板块炒作，我们午评中讲了，这条政策其实更重要的是传递了“房住不炒的前提下，确定要以刺激消费为主要发力点来提振经济”的信号。这一点比汽车本身的利好要更重要。





至于消费的空间还有多少？大家可以看看今天的新零售板块，尤其值得欣慰的是上海一家美国商超COSTCO开业直接被大爷大妈们买暴，Costco模式怎么说呢...北京同类的有山姆会员店，北京的朋友可以想象对比一下。Costco的火爆，其实可以侧面印证了消费内需的增长空间之庞大——我们需要的或许只是一种全新的模式。





午后消息面确认——国新办将于周四10时举行建国70周年活动新闻发布会。军工股受到利好刺激展开涨停潮。但以A股近期的尿性，我们要提示大家一句，一定要警惕周四利好兑现之后，会否出现集体关灯吃面的行情。





【收盘总结】





总的来说，市场周三的调整属于正常范围，整体的涨势也没有脱离我们之前讲的浪型结构，因为超强的拉升，导致原本要出现的C5延后。但以目前的成交水平，也不能判断炽阳浪已经启动。因此，我们说行情仍然是在继续腾挪间等待最终低点的出现。





大家在这个位置的操作，第一还是要控制好仓位。第二注意高低切换的节奏，不要盲目进行追高。第三，板块思路上我们维持二元结构的判断不变。