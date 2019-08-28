加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：125,811,149
  • 关注人气：204,341
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

揭秘“涨不动”背后三大技术信号

(2019-08-28 12:18:27)
转载
【飞刀论市】

连续两天强势反弹之后，市场走出回调比较正常。但是从技术上面讲，本周三天的走势其实技术上的意义并不大，除了在金融对抗中，表明了我们的强势，为后期谈判赢得主动和空间之外，单从股市讲，没有实质上的技术突破。

第一，昨天我们在收评中给大家提示了，目前技术层面，15分钟、30分钟、60分钟，都出现了顶背离信号，三期顶背离共振，对于现阶段的行情仍然存在压制。

第二，包括创业板和沪指，也都仍然在受到前期平台压制，昨天的冲高回落，并没有真正意义上的攻破上方的套牢平台。

第三，沪指从3288点见顶之后的调整，形成了明显的顶部趋势线，而目前的反弹也没有真正的突破顶部趋势。

因此，三重技术压力下，大家对于眼下的反弹和震荡，还是要存有平常心。


【热点聚焦】

相比于市场的震荡，热点方面的可看性更高。尤其针对国务院办公厅印发的《关于加快发展流通促进商业消费的意见》。应该说，这一则消息利好的力度，大家千万不要小看。

事实上从明确房住不炒和经济下行压力之后，我们就一直在提示大家关注消费+科技，这两条最有可能的稳增长主线。而随着国务院印发的《意见》，意味着老总们这次是真的下决心要以刺激消费为主要发力点，来提振经济。这和前几天喊大家旅游的效果一致，但毫无疑问这次开放汽车限购。力度太猛，比旅游要猛太多了。

从产业定位上看，汽车是第二大产业！！产业链对于各行业的渗透度远比房地产之外的其他行业要更高。从需求上看，汽车对于现阶段的大量家庭仍然是刚需。这一情况从新能源车排队到九年后可以一窥究竟。

而从炒作空间上看，大家还要注意一点——去年是汽车28年来第一次负增长，产业寒冬，基数低，后续一旦开放，明年的业绩会有大爆炸的可能！

消息一出直接刺激了早盘燃油车集中涨一波。但是我们要提醒大家，不要说汽车就只看汽车。这一次国务院出台利好的最重要潜台词，是真正将消费作为台柱子拿出来了。后续包括汽车、食品、医药等等在内的大消费领域都会有望形成强势轮动。我们提前一个月开始提示的消费主线，得到了市场的认可！！

【收盘总结】

总的来说，早盘震荡属于正常行为，不需要过度的担忧和解读。但是大家注意一点。即市场仍然处于多重技术趋势的压力下，没有完成方向选择。在这个背景下操作上仍然不宜追高，强势股回调参与方为上策。

回过头来不论是消费还是汽车，板块很大，单论汽车而言，整车、燃油车电动车、汽车后市场、零配件等等。有一些直接受到利好，有一些还要受到美国关税冲击。所以这一次汽车股分化会很大。怎么选？大家关注永源财经（HLC5678YC），以及火速进入我的直播间（详情点击链接）

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有