【飞刀论市】





连续两天强势反弹之后，市场走出回调比较正常。但是从技术上面讲，本周三天的走势其实技术上的意义并不大，除了在金融对抗中，表明了我们的强势，为后期谈判赢得主动和空间之外，单从股市讲，没有实质上的技术突破。





第一，昨天我们在收评中给大家提示了，目前技术层面，15分钟、30分钟、60分钟，都出现了顶背离信号，三期顶背离共振，对于现阶段的行情仍然存在压制。





第二，包括创业板和沪指，也都仍然在受到前期平台压制，昨天的冲高回落，并没有真正意义上的攻破上方的套牢平台。





第三，沪指从3288点见顶之后的调整，形成了明显的顶部趋势线，而目前的反弹也没有真正的突破顶部趋势。





因此，三重技术压力下，大家对于眼下的反弹和震荡，还是要存有平常心。









【热点聚焦】





相比于市场的震荡，热点方面的可看性更高。尤其针对国务院办公厅印发的《关于加快发展流通促进商业消费的意见》。应该说，这一则消息利好的力度，大家千万不要小看。





事实上从明确房住不炒和经济下行压力之后，我们就一直在提示大家关注消费+科技，这两条最有可能的稳增长主线。而随着国务院印发的《意见》，意味着老总们这次是真的下决心要以刺激消费为主要发力点，来提振经济。这和前几天喊大家旅游的效果一致，但毫无疑问这次开放汽车限购。力度太猛，比旅游要猛太多了。





从产业定位上看，汽车是第二大产业！！产业链对于各行业的渗透度远比房地产之外的其他行业要更高。从需求上看，汽车对于现阶段的大量家庭仍然是刚需。这一情况从新能源车排队到九年后可以一窥究竟。





而从炒作空间上看，大家还要注意一点——去年是汽车28年来第一次负增长，产业寒冬，基数低，后续一旦开放，明年的业绩会有大爆炸的可能！





消息一出直接刺激了早盘燃油车集中涨一波。但是我们要提醒大家，不要说汽车就只看汽车。这一次国务院出台利好的最重要潜台词，是真正将消费作为台柱子拿出来了。后续包括汽车、食品、医药等等在内的大消费领域都会有望形成强势轮动。我们提前一个月开始提示的消费主线，得到了市场的认可！！





【收盘总结】





总的来说，早盘震荡属于正常行为，不需要过度的担忧和解读。但是大家注意一点。即市场仍然处于多重技术趋势的压力下，没有完成方向选择。在这个背景下操作上仍然不宜追高，强势股回调参与方为上策。