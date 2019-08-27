【飞刀论市】





说爆就爆了，刺不刺激，惊不惊喜？





我记得昨天还有朋友在直播间声泪俱下的讲，股市啊，什么行情都是骗人的，走了，希望大家一起走。好了，刚说完今天市场就起来了。我希望这样的朋友，下次决定要走的时候也再和我们通个气，我们好满仓。





所以我们一直和大家说一点，做投资不是看心情，不是随性的乱搞，而是要有规则，有体系的理性的判断。而体系和规则来源于学习。我们所见过的，所有的对于行情的恐慌、狂喜、愤怒，其实最终无外乎一个原因——不了解市场。不了解市场不是问题，但是不了解市场却拒绝学习就是问题了。





很多人觉得股市不公平，但是绝大多数投资者口中的不公平，是——因为我赚不到钱所以不公平。但我们仔细再想想，股市投资，只要你能凑够买100股的钱就能参与。不要求户口，不要求学区房，不要求缴纳多少年的社保，不需要和票贩子号贩子手里买票，不需要逢场作戏，不需要溜须拍马，不需要见人说人话见鬼说鬼话





这个市场是真的凭本事吃饭！！！而凭本事吃饭如果不叫公平，还有什么叫公平？





你说，那有那么多老鼠仓，有那么多内幕消息！我说对！是有的！！但是有这些，也不影响你自己，只要你有本事，还是可以吃肉。在股市，凭本事吃饭，不以任何外部环境所转移。这才是真的公平的地方，能够让人站着把钱赚了的地方。所以你说它不公平？我说它比大千世界要公平的多。只不过，投资的领域，一切都是明码标价，你想赚多大钱，就要有多大本事，你想有多大本事，就要付出多大的精力去学习





学习、积累、试错、反复的验证、推敲、考据、检验....这是一个投资人的必然过程。不想做这些过程，还抱着一夜暴富的梦？不想付出代价，却想取得收益？对不起，不光是股市，咱们说天底下，不管在哪个行业，都没有这种好事儿





【热点聚焦】





周二市场的全面爆发的最重要因素是MSCI扩容，今天百亿外资抢筹，各大指数全线大涨，两市迎来久违普涨。





普涨背后有几个主线是值得关注的，第一，是高位股的加速分化——深赛格打出7板全场高度，深大通7天6板跟随，但兆新股份午后却选择炸板，高位强势股情绪再度出现分歧。反而拓日新鞥、奥马电器、盛运环保、吉药控股这种超跌股被游资批量挖掘首板，之前昙花一现的高低切换再一次出现。但是仅仅以高低作为资金挖掘的逻辑，持续性是不值得关注的。





第二，相比于纯粹的高低切换，题材上的持续性开始显现，华北制药、龙津药业刺激下，医药股今天全线高潮，消费主线开始进一步延伸炒作，这是直接受益于外资扩容的利好。同时业绩上也源于去年基数较低迎来增长。





第三，我们讲的消费 科技，科技股也基本上全面实现上涨。这两条真正意义上的板块主线表现出了极强的持续性，这对于聚拢人气而言是好事情。





对于A股而言，MSCI引发的狂欢并不仅仅因为这两百多亿的扩容资金——接下来A股将连续迎来三大国际指数基金的活水。MSCI、富时罗素、标普道琼斯，这些扩容将在9月份完成，三者合计可以带来350亿美元左右（折合人民币约2500亿元左右）增量资金。更为值得关注的信号是，有一只手持上万亿美元的主权基金挪威养老金已经盯上中国资产，今年以来将中国资产的配置比例提升至3.8%。外资引导的行情还在延续中。





【收盘总结】





总的来说，市场延续强势，但成交量放大并不够，指数开始松动上方的套牢盘压力，但明显出现了承压之后的冲高回落。技术上15分钟、30分钟、60分钟三个级别的顶背离都出现了，这个三期共振是目前要最警惕的信号。