【飞刀论市】





两件看似不相关的事儿基本上定调了今天行情





第一个是昨天某谱的大乌龙——号称是双方周末通了两次电话，结果被外交部直接打脸。这事儿就尴尬了，该怎么说呢，送某普一句歌词吧——该配合你演出的我演视而不见。





之前咱们讲过，某谱就这么点出息——美股强就叫嚣，美股平就缓和，美股跌就释放善意信号，美股崩了就赶紧谈吧。所以说，股市现在不仅仅是经济脸面，那同样是金融对抗的前沿阵地。外交部的这个回应至少说明了一件事儿——我们不准备让某谱再占任何口头便宜。尤其是要杜绝以此来维稳美股的可能。





金融对抗的核心，既然定在股市，那么接下来对应大A得到政策的支持力度，只会更值得期待





如果说第一个外部事件还仅仅是定调，那么接下来第二个利好就是真金白银——MSCI迎来第二次扩容。





第二次扩容，纳入因子从10%提高到15%。初步测算，大概256亿人民币左右的流入额。当然，这只是前菜，后续三大指数对A股开闸放水，预计会形成2500亿的增量盘。这笔钱不是一个小数目。





并且这件事儿对今天盘面更爆炸的一点是在于——市场都没有等待前两次的收盘时间点——依照MOC的交易原则，被动配置外资会尽可能贴近收盘价——而直接选择盘中汹涌进场。早盘外资涌入超过60亿，





这无论如何都在说明一点——A股现如今放眼至全球，都已经是最具有吸引力的资产。这一点外资认可，内资认可，市场本身也通过抗跌在表明态度。 反而有部分散户朋友非常恐慌，昨天看到有朋友在直播间留言说要远离股市。好吧，下次您远离的时候记得也说一声，那就是抄底的时间点了。









【热点聚焦】





52只涨停，虽然没放量，但是人气表现不错。我们反复提示的消费+科技主线。早盘科技股5G、芯片等等基本上是普涨。





消费领域对医药的延伸炒作开始进入高潮。医药股继续全线暴涨，主要逻辑有四：一是中报业绩普遍较好；二是去年因为带量采购的事儿，调整的幅度较深，位置普遍较低；三是政策利好，8月20日，新版医保目录发布；8月26日，《药品管理法》修订通过；四是MSCI、富时等扩容在即，外资大规模涌入预期下，外资青睐的医药股，也成为了国内资金布局的对象。





而最振奋的是，券商。券商启动对于行情的指向性意义太强大。这一点大家一定要重视





【收盘总结】





总的来说，MSCI扩容成为了今天市场最大的利好关注点。也成为了普涨的源头。但目前看成交量如果没法强势放大，那么后续持续性又是问题。



