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短期仍需警惕，C5浪正式启动

(2019-08-26 16:54:46)
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【飞刀解盘】

大A是真的牛X！

我觉得这么说一句是不过分。硬扛着美股3%的下跌和A50的2.5%的跌幅，走了个低开高走出来，真的是强势！大A这个位置我觉得大家记住两件事儿就行了。

第一个，是资本市场已经不仅仅是资本市场的存在，这是外部事件中中外金融实力对比的舞台。因此其战略意义更加显著。贸易摩擦延展到今天。已经从贸易延展到经济硬实力和金融硬实力的对比中。

所以，目前看双方的压力都很大，而这个时刻是考验民族韧性的时刻了，所幸的是，我们的决策体系更适应于极端环境。但无论最终如何，我们都将成为历史的见证者。而在这个不断走向终局的过程中，资本市场的意义和战略地位会得到空前提高。这种战略地位就是A股的底线。

第二个，是我们要反复提醒大家目前的浪型位置——再次和大家强调位置，这个位置是C4反弹结束开始走C5。为什么我们要反复讲？

因为C4到C5的过度代表两件事儿：第一，C5是一个下跌浪型意味着短期还是要寻底，第二C5完了就是炽阳浪。这两件事儿大家要始终放在心里。这两件事儿，就是我们和大家讲的——战略上要安心，战术上要小心的原因

【热点聚焦】

市场午前和午后应该说是明显的行情分水岭——早间包括黄金、医药等品种的活跃能够看出明显的主动抵抗的劲头。但是午后市场的走势明显开始倾向于游资控盘——九鼎新材涨停，强势8连板、深大通、深赛格6连板，和而泰7天4板，易尚展示从-9%到冲击涨停，世运电路涨停……市场完全重回游资主导的市场风格，人气成为炒作的核心因素

而相反，整体板块性质的热点却开始降温。

这个大家要警惕了。今晚和明天对于行情而言非常重要。

【收盘总结】

总的来说，市场表现的非常坚挺，但是后劲有所不足，这个对于大家分析盘面而言，也要一分为二的看。

最后再强调一次，C5已经启动，这一点大家要心里有数，至于C5这最后一跌的下跌空间有多少、时间窗口多长、什么位置可以开始抄底、什么板块重点关注、哪些个股可能率先形成底部？大家关注永源财经（HLC5678YC）

以及，关注我的直播间（详情点击链接）

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