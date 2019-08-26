



【飞刀论市】





A股早盘市场真的很强势！！！面对外围的走势，沪指抗住了美股3%的下跌以及A50的2.5%的跌幅，到目前近下跌不到1%。所以说我们真的没必要看着这些老外的盘面减自己的威风。歪果仁或许很懂算数，但是他们无法理解当中国众志成城的时候会有多么强大。





A股也如此，当年08年汶川地震，公募集体护盘，真的是看得人热泪盈眶。我们是一个很奇怪的民族。关起门来可以互相看不顺眼，各种地域黑到飞起来，但是你外人敢来叫嚣。对不起，让你感受到什么叫铁板一块之后，赶紧滚开。





早盘到现在，沪指没有一家公司跌停，加上还有医药、黄金这种局部活跃的品种，大A真的可以说是非常强势的表现了。这种表现背后，我们能给出唯一的判断是——确实有大量长线资金，在涌入市场抢筹/护盘。





所以这其实真的迎合了我们在周末给大家第一时间做的解读：





第一，美股的下跌，首先源于鲍威尔的不降息讲话，但美联储不管如何操作，股市已经在享受流动性红利，这个不以外围的政策风向作为转移。





第二，此次的外部事件，在此前的媒体影响下，并非突发，也并非超预期，市场表现会更具有韧性。





第三，村长工具箱到底保留了多少节目？这次监管部门表态将会有一系列的深化改革利好即将发布，后续应对2800的监管底线还会有多少利好出台？





第四，即便是下跌也没有真正破坏市场的技术结构。我们一直提示大家，A股目前再走C4反弹，仍然差一个C5下跌，如果借着外围利空真的形成C5的下挫，当C5浪结束的时候，也就是我们说大A炽阳浪行情启动的时刻。









【热点聚焦】





早盘市场相当的抗跌，黄金板块龙头，自我们提示关注黄金机会以来，已经30%的涨幅，这一波逆势的机会吃的还是很舒服的





板块上面，我们只提示两点，大家可以从中看出市场状态。





第一，医药股早盘走出独立行情。医药的走强，本质上还是要归结于消费。消费是我们近期反复提示的两条主线之一，另一条是什么，请大声回答我！





医药继续走强，说明拥抱核心资产的逻辑没有走坏，这是到目前为止，市场持续性最强的主线逻辑，没有之一。这个板块的强势，其实证明了整个市场中，最坚定的趋势资金的观点。





第二，注意一下银行到目前为止还是在拖累市场。作为全市场最大的权重之一，银行股这个位置萎靡不振，说明并没有所谓的郭嘉队救市行为。而与之对比，也就是说，今天的拉升绝大部分还是处于市场自发的意愿。





证明，市场这一次真的表现出了极强的韧性。这些都是好迹象。









【收盘总结】



