



又是硝烟弥漫的周末。





先是周五，鲍威尔在怀俄明州与其他中央银行官员开会。他表示，在全球经济不断恶化的情况下，美联储将“采取适当行动”保持美国经济健康，但没有承诺特朗普寻求的一系列降息。





这条消息直接被市场理解为利空，讲话发布后，美股直接暴跌3%，再次上演死一死给你看的局面。美股的暴跌直接气炸了某普，直言：鲍威尔辞职的话，我是不会阻止的





而后，还不过瘾的某普连发4条推特，对5500亿美元中国商品再提高5%（从10%到15%）关税。不但加税5%，还选在10月1日起生效





完美的诠释了什么叫“靠输出矛盾解决无法处理的内部矛盾”。









面对川普5500亿加税，官媒一直保持沉默，直到晚间，开启了三连发模式！





商务部表态，“中方强烈敦促美方不要误判形势，不要低估中国人民的决心，立即停止错误做法，否则一切后果由美方承担！”





新闻联播5连发揭露美方企图继续耍横。刊播国际锐评指出，美方一些人动辄挥舞关税大棒，实在荒唐、极其霸道；美方企图继续耍横，坚决奉陪到底！





国务院关税税则委员会决定，对原产于美国的5078个税目、约750亿美元商品，加征10%、5%不等关税，分两批自2019年9月1日12时01分、12月15日12时01分起实施。自2019年12月15日12时01分起，对原产于美国的汽车及零部件恢复加征25%、5%关税。









贸易战再次重燃。





诚然，这对全市场而言又是一次考验。上周五盘中集中上涨的稀土、农业品种，想必是又有“聪明”资金在提前进场。但，我们认为，这一次的再次升温，对于全市场而言，并不一定成为复制5月份走势一样的利空





第一，对于此次贸易战“升级”，并不存在所谓的超预期。





从此前某普一而再再而三的破坏大阪共识，市场早已经对再次升级存在预期。且在此次双方态度明朗化前，其实国内的官媒已经进行了长时间的宣传口径的变化，比之今年5月份突然升温的局势已经有着明显的不同。因此并不存在真正意义上的超预期利空





第二，隔夜美股的下跌，主要是美国内部问题





隔夜美股的下跌，最直接的导火索是鲍威尔的讲话，从美股的分时图上能够看出，随着讲话进行，美股走出直线跳水，反而对于关税的反馈已经并不太敏感。美股走势关注美联储利率变化。但A股绝无必要盯紧美联储的动向。从国内来看，央行的一系列表态已经基本上确认，接下来的货币政策，就是结构性的宽松支持，原本就不存在大规模降息的预期，因此美联储的鹰派表态，不会改版我们的内部环境。





第三，政策支持明显，2800点附近是肉眼可见的政策底线。





政策支持明显的原因有很多，一方面是2800点下方面的股权质押盘再次预警，刘的下岗核心问题就是在关键时刻没搞明白A股的底线以及重要性，让股市在中美谈判中大拖后腿。股权质押是资本市场的底线，这也是监管的底线。另一方面美国选择十一作为关税窗口并非毫无依据，摆明了就是为了恶心人。但说到底，十一献礼将至，股市在这个当口掉链子那真的是不长眼。村长工具箱此前说了，还有大杀器，随时拿出来用。也要保证献礼之前不能出大问题。





最后，我们维持观点，市场仍然走的是C4反弹，这个位置如果真的下去有一跌，那么我们认为应该就是C5浪的出现。而C5结束后，宣告着C浪结束，C浪结束，宣告着（第一调整浪）大二浪的调整结束。接下来就是炽阳浪行情。









我们接下来可以跟踪两大事件进展：1）8月中美代表是否继续通电话。据新华社报道，8月13日晚双方代表通电话并约定在未来两周内再次通话。2）9月是否安排见面。8月10日特朗普称“9月份是否还见面我们再看。”





分享： 喜欢 0 赠金笔

加载中，请稍候......