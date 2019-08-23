【飞刀论市】

量能几乎没有放大的无量上涨，距离我们提示的C4下一个压力2905点，仅仅差三个点。而15分钟级别顶背离形态再进一步强化。





我们维持对于市场短期并非炽阳浪启动，而仅仅是C4反弹的判断。不管是出于顶背离的技术修复，还是后期的其他因素，第一调整浪还会有一个C5浪的下跌调整，然后C浪结束——第一调整浪结束，然后炽阳浪启动。





我们之所以判断仍然是C4反弹，而不是炽阳浪已经启动的另一个重要的原因是人气。





目前市场人气还是相对低迷，成交量上是一个佐证，以目前的量能，是无法判断炽阳浪启动信号的。另一方面大家从热点上能够看出来，昨晚央行传出的金融科技利好，基本上早盘就是开盘唬一唬就结束了。而近期号称最强的深圳本地股，易尚展示冲高回落，深大通早盘也炸了。目前只剩下深赛格一家在连板上涨。不过成交量今天也在快速放大。





这些信号，都在成为我们去推演浪型的依据





【热点聚焦】

与之相比，核心资产溢价仍然是目前的主要方向。那真的是锣鼓喧天鞭炮齐鸣红旗招展人山人海。早盘千亿市值的恒瑞医药一度拉升了8%，午后到收盘锁定7%的涨幅，直接带动了医药股齐涨。消费炒作从白酒延伸至医药。而白酒方面也没有降温，茅台作为白酒大龙头创出新高，太保、平安、招行这几个金融超级权重强势上攻。





核心资产溢价是今年年初至今市场持续在关注的一条主线。到今天为止还在继续创新高，我们认为大家必须要从两方面去探讨这个问题。





一方面，毫无疑问，近期市场本身的低迷成为了资金抱团核心资产的最重要的导火索





但另一方面，如果简单理解为抱团，又是有失公允的。最简单来说，核心资产的走强源于外资加速流入后作为最重要的增量资金所导入的新的投资风格，而内部随着机构投资者的占比继续提高，以及外资风格的影响，社保养老、险资、银行理财在逐步加大对于A股的配置时，也几乎都在注重中长期配置——于是核心资产必然也成了他们最重要的配置方向。总结而言，随着后续外资重回流入正轨，公募“抱团”趋势延续，社保养老、险资、银行理财等增量资金逐步入市，基本可以宣告——中国股市的主流机构资金，正在形成一个统一战线，而战线的核心，就是核心资产





其实这个时候很多逻辑是可以理顺了——14年大牛市的启动，并非是沪指打头阵，而是创业板牛市先行启动的背景下，沪指的大牛逐渐成型。而眼下本轮的炽阳浪启动前，核心资产的这一波大牛，是否也是在复制当年预热行情的作用？这个大家慢慢思考





【收盘总结】

总的来说，我们始终对行情不悲观，我们始终提示大家要坚定——炽阳浪启动已经箭在弦上。





这不是空口白话，不论很多朋友是否接受，我们在不断呈现支撑论点的作证。应该说，我们认为目前的行情像极了14年7月前和14年12月前的市场，我们分析前两次大牛市的二浪调整，以及将来大家有一天回顾今天的市场位置，对我们辩证的理解市场有着极强的意义——投资者往往都在追求价值洼地、黄金坑、底部，这些信号的宝贵在于其并不会经常出现；但另一方面当这些底部信号到来的时候，市场又往往处于更加极端复杂的环境中，永远不可能是风平浪静。





经济的问题，内外环境的压力，各种各样的情绪的影响，当然令人很容易失去信心。





但很多时候，市场的参与者，都忽略了一个道理——正是动荡的消息环境才带来了低估、底部、黄金坑。而站在历史的长河来看，社会和经济的小小动荡，最终只会成为大江大海中的一个涟漪，无碍于趋势。而在当时顶住压力、坚守信念的投资者，也终将获得属于自己的回报。