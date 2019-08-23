【飞刀论市】





沪指终于告别了“一顿操作猛如虎，定睛一看原地杵”的状态。但可惜，早盘虽然上涨0.5%可成交量没有明显放大。个股上更尴尬的出现了跌多涨少的格局。





成交量比前几日放大也有限。这个级别的放量，想要吃掉前期平台还是难度很大。尤其考虑到目前15分钟级别背离的技术压力还在，并且开始出现指标钝化。午后的走势是要打起精神的。





我们维持前期的判断，目前的市场就是再走第一调整浪的C4反弹，后续还有一个C5下跌，午后注意2905附近的压力。





【热点聚焦】





我们之所以判断仍然是C4反弹，而不是炽阳浪已经启动，一个重要的原因是人气。





目前市场人气还是相对低迷，成交量上是一个佐证，以目前的量能，是无法判断炽阳浪启动信号的。另一方面大家从热点上能够看出来，昨晚央行传出的金融科技利好，基本上早盘就是开盘唬一唬就结束了。而近期号称最强的深圳本地股，易尚展示冲高回落，深大通早盘也炸了。目前只剩下深赛格一家在连板上涨。不过成交量今天也在快速放大——半日成交已经基本上秒杀了过去三个月的平均水平。





与之相比，核心资产溢价仍然是目前的主要方向。那真的是锣鼓喧天鞭炮齐鸣红旗招展人山人海。





早盘千亿市值的恒瑞医药一度拉升了8%，直接带动了医药股齐涨。茅台作为白酒大龙头也创出新高，人保、平安、招行这几个金融超级权重强势上攻。稀土板块几个权重五矿、横店也都是3%起步。





核心资产溢价是今年年初至今市场持续在关注的一条主线。到今天为止还在继续创新高，我们认为大家必须要从两方面去探讨这个问题。





一方面，毫无疑问，近期市场本身的低迷成为了资金抱团核心资产的最重要的导火索





但另一方面，如果简单理解为抱团，又是有失公允的。核心资产的走强有着极其复杂的背景，其实最简单的是从增量资金入手。在过去三年中，外资逐渐成为市场最重要的增量资金，大家早上都看到了，接下来又会有2500亿外资扫货A股。而不管是从我们的既得结果还是从以往中国台湾以及韩国的经验来看，外资配置偏好具有非常强的持续性，始终青睐本土优势行业和特色产业。





本土优势和特色行业。翻译过来，就是业绩稳定增长，拥有极强行业壁垒，在国际上拥有竞争力的——核心资产。而今年以来，除了外资，社保养老、险资、银行理财也都逐步加大对于A股的配置，这些重要的增量来源的投资风格、考核久期又都与外资极为类似，更加注重中长期配置——于是核心资产必然也成了他们最重要的配置方向。总结而言，随着后续外资重回流入正轨，公募“抱团”趋势延续，社保养老、险资、银行理财等增量资金逐步入市，基本可以宣告——中国股市的主流机构资金，正在形成一个统一战线，而战线的核心，就是核心资产





其实这个时候很多逻辑是可以理顺了——14年大牛市的启动，并非是沪指打头阵，而是创业板牛市先行启动的背景下，沪指的大牛逐渐成型。而在14年11月炽阳浪加速前，主板内部也有自贸区、民营银行等等多个题材预热。





而眼下本轮的炽阳浪启动前，核心资产的这一波大牛，是否也是在复制当年预热行情的作用？





这个大家感受感受吧。后续随着外资比例继续提高，核心资产的炒作空间还有多少？是否会存在定义逐渐宽泛而炒作蔓延的可能？如果核心资产的牛市是在复制14年大牛前的创业板先行，那么接下来谁又将成为下一个引爆点？这些长线大鱼，我们在喊出大牛市启动的时候，已经有了自己的分析成果。欢迎大家关注永源财经（HLC5678YC）以及，我的新浪直播间

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