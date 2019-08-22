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C4的反弹高点就在这里

(2019-08-22 18:29:03)
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【飞刀论市】

技术上沪指保持横盘。这给位置指数维持不上不下的状态是比较正常的。一方面消息面不存在压制市场的实际利空，但是另一方面资金活跃需要时间和过程。目前看以日均1700亿的成交想吃掉整个6月到8月的平台是比较困难的。

创业板也如此，虽然整体来看，创业板明显强于主板，但以最高不到1200亿的单日成交，吃掉高位放量2000亿，常态化是1500以上的前期双顶套牢盘，那心得是有多大。

因此目前看，市场向上尤其是单边向上是存在技术压力的。

整体上说，我们认为市场还是再走第一调整浪的C4反弹浪型，反弹没有结束。我们之前讲2871是第一压力，目前如果能够比较好的消化，那么接下来看2905。

【热点聚焦】

市场低迷震荡之下，资金开始重新回流绝对龙头。消费里面茅台走出新高，科技里面华为概念股领导了科技股反弹。虽然仍然是少数派狂欢，但是能够看到核心资产溢价已经成为目前市场最主要的上涨逻辑。

尤其在这个逻辑之下，包括贸易反制、自主可控等目前最被认可的主线，在选股过程中的思路也会开始转变。这一点我们明天再新浪课堂里面

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