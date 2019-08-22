加载中…
个人资料
李飞
李飞 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：125,718,598
  • 关注人气：204,341
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
李飞的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

这个位置的调整很值钱

(2019-08-22 11:55:20)
转载
行情放量启动，更多盘中机会，关注我的直播间（详情点击链接）

大师兄！现在二师兄的肉，比师父还值钱了！

【飞刀论市】

市场继续维持震荡，这也符合我们近期对于短线行情的判断。技术上，沪指15分钟级别macd已经先行回落。对指数还是形成一定的拖累，这样的走势之下如果短线沪指拉升，那么最好是快速的急速拉升，否则速度慢了，15分钟的背离会给压回来。早盘的高开低走就是这个原因。
这个位置的调整很值钱

技术上反复承压，大概率还是要走震荡回调，但是这个位置调整最多就是C5浪启动。而如果真的是C5，那么就是市场的最后一跌。所以心态上大家放平和，控制好仓位，重视调整的机会。

【热点聚焦】

早盘启动的基本上都是消息刺激的品种。猪肉涨价带动了二师兄概念走强。而燃油车禁行区的消息直接刺激了新能源车发力。但整个市场的持续性很差，昨天领跑的氟化工，今天直接领跌，消费电子也如此。市场资金还是在打短线。

昨晚最重要的利好《深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案》带动深圳本地股上涨，但明显分化加剧。深圳概念从第一天65只涨停，到前天31只涨停，再到昨天只有15只涨停，再到今天只有14家，还在连板的只剩下四家，华控赛格、兆新股份、深大通、深赛格分化明显会加剧。看今天的盘面，资金开始追捧深圳本地壳资源。但从今年资本市场的状态来说，壳溢价越来越低，真正值得深圳国资去注入的平台，我们认为只集中于四个方向。大家可以关注永源财经（HLC578YC）我们在里面详解。

【收盘总结】

总的来说，盘面继续试睡觉行情。想想A股这一年，吃饭行情基本没有，留给大家的基本上就是睡觉行情和睡不着行情，不过，优质核心资产的独立性开始体现出来，茅台在早盘再一次创新高。未来的A股大概率也是如此，核心资产溢价将会是贯穿本轮大牛的最重要的台词。大家在C浪尾声的这个时间点，应该好好地做做总结，摒弃一些传统的观念，才能更好地拥抱炽阳浪行情。

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有