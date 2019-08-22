



大师兄！现在二师兄的肉，比师父还值钱了！





【飞刀论市】





市场继续维持震荡，这也符合我们近期对于短线行情的判断。技术上，沪指15分钟级别macd已经先行回落。对指数还是形成一定的拖累，这样的走势之下如果短线沪指拉升，那么最好是快速的急速拉升，否则速度慢了，15分钟的背离会给压回来。早盘的高开低走就是这个原因。

技术上反复承压，大概率还是要走震荡回调，但是这个位置调整最多就是C5浪启动。而如果真的是C5，那么就是市场的最后一跌。所以心态上大家放平和，控制好仓位，重视调整的机会。





【热点聚焦】





早盘启动的基本上都是消息刺激的品种。猪肉涨价带动了二师兄概念走强。而燃油车禁行区的消息直接刺激了新能源车发力。但整个市场的持续性很差，昨天领跑的氟化工，今天直接领跌，消费电子也如此。市场资金还是在打短线。





昨晚最重要的利好《深圳市区域性国资国企综合改革试验实施方案》带动深圳本地股上涨，但明显分化加剧。深圳概念从第一天65只涨停，到前天31只涨停，再到昨天只有15只涨停，再到今天只有14家，还在连板的只剩下四家，华控赛格、兆新股份、深大通、深赛格分化明显会加剧。看今天的盘面，资金开始追捧深圳本地壳资源。但从今年资本市场的状态来说，壳溢价越来越低，真正值得深圳国资去注入的平台，我们认为只集中于四个方向。大家可以关注永源财经（HLC578YC）我们在里面详解。





【收盘总结】



