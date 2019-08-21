【飞刀论市】





基本上就叫昏昏欲睡的一天，13个点波动一天，前期热点快速降温，新的品种在涨，但是又看不到什么力度和持续性。如果这个位置满仓盯盘的朋友，估计会恶心到撞墙。





我们还是维持之前的判断。

第一，大牛市没结束，这是一直以来的观点。

第二，目前不是炽阳浪，仍然是第一调整浪的C4反弹。

第三，即便C5已经在8月15日的低开中走完，炽阳浪已经启动，也不用担心踏空，本轮牛市行情足以比肩前两轮。更何况目前看不到C5结束的更多迹象

第四，短线而言，爆发之后的震荡符合技术特征。

第五，几大指数分别同时面临短期重要压力位。沪深开始松动7月份的套牢区间，最强的创业板指数已经触及今年3月-4月的小M头颈线位，开始松动头部筹码了。

我们维持观点不变，同时，震荡基本上符合此前的判断，尤其目前来看，沪指进入了高点以来的趋势压力位，以目前的成交量，想要突破还是比较困难，因此，耐心多等一等是正常的。

同时，我们提醒大家注意一点，即15分钟级别的macd已经先于指数回落开始这个位置看短线继续震荡或者调整的概率会更大一些，反之一旦拉升则会直接触发顶背离的压力。

【热点聚焦】





上班周领跑的品种今天集中熄火，深圳本地股的分化在加剧。整体市场的情绪还是偏弱。这种情绪其实从两只股票能够看出来。





一个是昨晚公布中报业绩的立讯精密，顶着80%的增速，直接低开4%。但随后一度拉红。另一个是近期出现了高位资金分化的PCB三巨头——生益、沪电、深南。都是直接新高，生益科技接近涨停。





什么意思呢。上半周市场的核心其实是科技领域的高低切换，包括立讯精密的低开也是见光死的表现。但市场情绪的过度低迷，导致资金反而开始向高位龙头进行抱团。直接把高低切换的逻辑链打断了。这其实反而会导致市场中一种虚假繁荣的感觉——有上涨的不敢追，不上涨的真的涨不起来。





【收盘总结】





总的来说，市场整体的资金情绪还是偏弱，没有特别强势的品种出现，深圳本地股的分化加剧，明显更像是雄安而非当年的自贸区。只能说火候未到，还是要耐心等待。



