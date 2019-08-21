







【飞刀论市】





消息面非常安静，市场也开始展现出更多的内生的情绪，总的来说还是偏弱，尤其是从板块上看，上半周领跑的比如贸易反制、黄金、稀土等等都在领跌。持续性非常差。





昨天给大家的几个观点：

第一，大牛市没结束，这是一直以来的观点。

第二，目前不是炽阳浪，仍然是第一调整浪的C4反弹。

第三，即便C5已经在8月15日的低开中走完，炽阳浪已经启动，也不用担心踏空，本轮牛市行情足以比肩前两轮。

第四，短线而言，爆发之后的震荡符合技术特征。

第五，几大指数分别同时面临短期重要压力位。沪深开始松动7月份的套牢区间，最强的创业板指数已经触及今年3月-4月的小M头颈线位，开始松动头部筹码了。

我们维持观点不变，同时，震荡基本上符合此前的判断，尤其目前来看，沪指进入了高点以来的趋势压力位，以目前的成交量，想要突破还是比较困难，因此，耐心多等一等是正常的。

【热点聚焦】





早盘深圳+上海本地股吸金，但深圳品种明显开始加速分化。丝路视觉英威腾这种近期的强势标的，开始猛烈回调。而这些品种，恰恰又都是低位接力的品种。由此可见整体市场的高低切换，仍然是以短期投机为主，资金的强度还是偏低。





消息方面，昨晚韩国外交部表示将重点加强与中国经贸联系。直接带动了光刻胶、氟化工的品种上涨，中欣氟材涨幅接近8%。





韩日贸易战是目前东亚的焦点核心。昨晚韩联社爆料，日本批准向三星出口光刻胶。这是日韩缓和的信号。但韩国储备最少的两种材料，仍然被日本严重掐脖子。此次韩国向我们投出橄榄枝，意味着韩国本身也在寻找替代资源。这对于国内的氟化工、光刻胶概念来说，又是比较重要的利好。近期部分品种我们看回调已经到位，但是早盘中欣氟材在前高附近压力还是比较大，午后看能否封板，如果能封住，第二梯队的还有望继续启动。





但更重要的是，日韩的争端再一次提醒我们，自主可控是多么重要，半导体强大如韩国，无法做到自主可控，也要在贸易摩擦中吃大亏。现如今，所谓的全球化分工，基本上已经可以说是经济上行周期掩盖下的童话故事。全球经济一旦承压，贸易保护主义抬头，所谓的全球化分工的面具就会被撕破。





所以回过头来，科技强国的主线大家不要忘了，这是这一波反弹，以及炽阳浪行情中，我们关注的重点。





【收盘总结】



