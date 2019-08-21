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两张图揭秘为何迟迟无法加速

(2019-08-21 12:03:53)
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行情放量启动，更多盘中机会，关注我的直播间（详情点击链接）


【飞刀论市】

消息面非常安静，市场也开始展现出更多的内生的情绪，总的来说还是偏弱，尤其是从板块上看，上半周领跑的比如贸易反制、黄金、稀土等等都在领跌。持续性非常差。

昨天给大家的几个观点：
第一，大牛市没结束，这是一直以来的观点。
第二，目前不是炽阳浪，仍然是第一调整浪的C4反弹。
第三，即便C5已经在8月15日的低开中走完，炽阳浪已经启动，也不用担心踏空，本轮牛市行情足以比肩前两轮。
第四，短线而言，爆发之后的震荡符合技术特征。
第五，几大指数分别同时面临短期重要压力位。沪深开始松动7月份的套牢区间，最强的创业板指数已经触及今年3月-4月的小M头颈线位，开始松动头部筹码了。
两张图揭秘为何迟迟无法加速

两张图揭秘为何迟迟无法加速

我们维持观点不变，同时，震荡基本上符合此前的判断，尤其目前来看，沪指进入了高点以来的趋势压力位，以目前的成交量，想要突破还是比较困难，因此，耐心多等一等是正常的。
两张图揭秘为何迟迟无法加速

【热点聚焦】

早盘深圳+上海本地股吸金，但深圳品种明显开始加速分化。丝路视觉英威腾这种近期的强势标的，开始猛烈回调。而这些品种，恰恰又都是低位接力的品种。由此可见整体市场的高低切换，仍然是以短期投机为主，资金的强度还是偏低。

消息方面，昨晚韩国外交部表示将重点加强与中国经贸联系。直接带动了光刻胶、氟化工的品种上涨，中欣氟材涨幅接近8%。

韩日贸易战是目前东亚的焦点核心。昨晚韩联社爆料，日本批准向三星出口光刻胶。这是日韩缓和的信号。但韩国储备最少的两种材料，仍然被日本严重掐脖子。此次韩国向我们投出橄榄枝，意味着韩国本身也在寻找替代资源。这对于国内的氟化工、光刻胶概念来说，又是比较重要的利好。近期部分品种我们看回调已经到位，但是早盘中欣氟材在前高附近压力还是比较大，午后看能否封板，如果能封住，第二梯队的还有望继续启动。

但更重要的是，日韩的争端再一次提醒我们，自主可控是多么重要，半导体强大如韩国，无法做到自主可控，也要在贸易摩擦中吃大亏。现如今，所谓的全球化分工，基本上已经可以说是经济上行周期掩盖下的童话故事。全球经济一旦承压，贸易保护主义抬头，所谓的全球化分工的面具就会被撕破。

所以回过头来，科技强国的主线大家不要忘了，这是这一波反弹，以及炽阳浪行情中，我们关注的重点。

【收盘总结】

总的来说，早盘延续震荡，市场整体的资金情绪还是偏弱，没有特别强势的品种出现，深圳本地股的分化加剧，明显更像是雄安而非当年的自贸区。只能说火候未到，还是要耐心等待。

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