



【飞刀论市】





先强调几个点。





第一，大牛市没结束，这是一直以来的观点。

第二，目前不是炽阳浪，仍然是第一调整浪的C4反弹。

第三，即便C5已经在8月15日的低开中走完，炽阳浪已经启动，也不用担心踏空，本轮牛市行情足以比肩前两轮。

第四，短线而言，爆发之后的震荡符合技术特征。

第五，几大指数分别同时面临短期重要压力位。沪深开始松动7月份的套牢区间，最强的创业板指数已经触及今年3月-4月的小M头颈线位，开始松动头部筹码了。





总的来说，震荡正常，中长期方向不改，短期注意回调的机会。对于C5浪的最后一跌，我们有几个高关注度的点位，最乐观2760附近，正常2730~2691





昨天看中信建投喊出了牛市起点的口号，估计很多股民朋友也是这个心思。资本市场就是这样。你可以对它爱答不理，咒骂它嫌弃它，但是稍微给点阳光，同样的一波人还是会很高兴的凑过来捧人场捧钱场。老话说得好——谁会跟钱过不去呢？





道理是这样没错，但是改变立场的里面，不知道有多少是上周我们讲行情还在延续的观点时冷嘲热讽的投资者。一根阳线欢欣鼓舞觉得自己就是股神本神，一根阴线面若死灰觉得为何天下人都负我，这样的心态不是投资。





我们从去年10月底提示大家市场已经见底，2月25日提示大牛市已经启动，三月底四月初开始反复强调顶背离形成要注意回调，这些都完美得到市场验证。4月中旬开始的调整，我们不断提示大家这是市场在红阳浪拉升之后的第一调整浪，大牛市没有结束，再到上周，我们提示大家第一调整浪已经进入尾声，开始走C4浪的反弹，距离炽阳浪只剩C5的最后一跌。





这些策略的解析，我们每一次都说的清清楚楚毫不含糊。我们应该说是市场中最早明确喊出底部的团队，同样也是最早一批喊大牛市的团队。我们不怕很多散户朋友的不理解，被误解是表达者的宿命，而真理永远经得起考验。





【热点聚焦】





热点方面，近期轮动很快，早盘煤炭有色文化这些都开始有动作，虽然说轮动是正常的，但是最基本的强势题材应该能站住。不过目前看，题材的持续性还是稍微差一些。





临近中报披露尾声，市场开始将风格转向业绩品种，并且业绩刺激下大量低位品种开始走强，典型的就是今天的医药板块。但这对于消息刺激的个股来说形成压制。深圳本地股分化在加剧美格智能尾盘几乎跳水封跌停。除此之外，赢时胜等纷纷炸板，高标易尚展示尾盘被锁仓资金砸盘





目前其实所有的所谓热点都是点缀，最关键的是看科技+消费的主线是否能够挺住。挺得住，就算高分化，但最终深圳本地龙头还是能够走出强势行情，但如果顶不住，接下来无可避免将迎来C5的回调。所以这个时间点，投机是一回事，但是大家的眼睛不能离开核心主线。一切的方向取决于核心主线的走向。





【盘后总结】





总的来说，当前的位置趋势方向问题不大，重点是要开始精选个股了。不管是在C4反弹，还是炽阳浪，这一次的大牛，是决不能指望鸡犬升天的。





对于投资者而言，应该还有时间，毕竟对于市场来说，8月底是一个重要的时间窗口，八月底是所有公司披露中报的最后时间窗口。最后一周，丑媳妇要见公婆。难保没有暴雷的品种，也难保没有超预期个股，八月之后，中报完成披露，MSCI扩容结束，中美虽然9月份会再谈，但边际效益在递减。一旦这个时间点平稳过渡，那么资金的活跃性很可能又会有极强的提高。



