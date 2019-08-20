【飞刀论市】





昨天看中信建投喊出了牛市起点的口号，估计很多股民朋友也是这个心思。资本市场就是这样。你可以对它爱答不理，咒骂它嫌弃它，但是稍微给点阳光，同样的一波人还是会很高兴的凑过来捧人场捧钱场。老话说得好——谁会跟钱过不去呢？





道理是这样没错，但是一根阳线改变立场的里面，不知道有多少，是上周我们讲行情还在延续的观点时，冷嘲热讽的投资者。一根阳线欢欣鼓舞，一根阴线面若死灰，这样的状态不是投资。





我们从去年10月底提示大家市场已经见底，2月25日提示大牛市已经启动，三月底四月初开始反复强调顶背离形成要注意回调，这些都完美得到市场验证。4月中旬开始的调整，我们不断提示大家这是市场在红阳浪拉升之后的第一调整浪，大牛市没有结束，再到上周，我们提示大家第一调整浪已经进入尾声，开始走C4浪的反弹。





这些策略的解析，我们每一次都说的清清楚楚毫不含糊。我们应该说是市场中最早明确喊出底部的团队，同样也是最早一批喊大牛市的团队。我们不怕很多散户朋友的不理解，被误解是表达者的宿命，而真理永远经得起考验。





事实上，现在看，A股应该说开始进入一个更加舒适的窗口，对内说，A股已经走出高韧性高活性的独立行情，尤其这一波反弹，是我们在领导全球。对外说，美国现在拖后腿的概率也在降低，对于某谱来说，股市现在太重要，开始不遗余力的救市，昨天继续扬言应该降息100个基点。





某普的声音其实并不意外，对于美国来说，66%的居民资产配置在金融市场中。加上过去十年，上市公司不断的回购增持，等于变相的在自己公司加杠杆。股市对于其国家经济的渗透力度太大了。股市走熊，不要说某人的连任，整个老美的经济也会出问题。





从中美谈判的进程也能看出来，美股只要强，某普就开始放狠话。美股只要一跌，就开始缓和。而美股暴跌的时候，就要寻求谈判。从这一点上讲，我们真的应该从股市的金融对抗上入手。牛市不仅仅是鼓舞民众的信心，也是增加谈判的筹码。





【热点聚焦】





指数窄幅震荡，符合长阳次日的经验规律。深圳本地股继续活跃，今天还有30只涨停，连板阵营更是大幅扩容到27家，投机资金的主阵营就是深圳本地股，大金融的长城证券、银之杰，机场行业的深圳机场，物流的东方嘉盛，港口的盐田港，科技的沃特股份、科创新源等强势。





其实目前的市场氛围和当初14年真的很像，14年行情启动前，是自贸区+一带一路+泛科技（手游）提振行情。而眼下，科技类的华为产业链+自主可控。地域性质的深圳比当年的自贸区想象空间更大。强势题材一旦能够确立住阵脚，就是市场人气开始回笼、资金正循环的开始。





早盘，煤炭，有色，文化传媒这几个板块也在补涨走强，大大拓展了行情的宽度，登台唱戏的板块越多，这个行情会持续的会越久，说明有更多的资金在介入和操作更多的板块及个股。独角戏很容易就唱累了，唱不下去，资金覆盖的面越宽，行情会越持续，板块轮动才有展开的可能。





【盘后总结】





目前还是先维持C4的判断。半仓操作。虽然不排除有一种情况，是C5已经走完了——就是8月15日的低开。但真的炽阳浪启动，不用担心踏空。本轮炽阳浪行情一旦启动，会是足以比拟前两轮大牛的升浪





对于市场来说，8月底是一个重要的时间窗口，八月底是所有公司披露中报的最后时间窗口。最后一周，丑媳妇要见公婆。难保没有暴雷的品种，也难保没有超预期个股一旦这个时间点平稳过渡，那么资金的活跃性很可能又会有极强的提高。